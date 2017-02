Et si Sergio Agüero avait perdu sa place de titulaire ? Depuis son arrivée du côté de l’Etihad Stadium en 2011, l’attaquant de l’Albiceleste a toujours été un titulaire indiscutable, et ce quel que soit l’entraîneur présent sur le banc des Skyblues. Seuls les pépins physiques l’ont parfois éloigné des compositions de départ du club. Mais seulement, voilà deux rencontres de suite que Sergio Agüero démarre sur le banc du côté de Manchester City. Pep Guardiola lui a préféré Gabriel Jesus, et les résultats donnent raison au Catalan, puisque le Brésilien a encore marqué cet après-midi, offrant la victoire à son équipe avec un doublé.

Mais l’Argentin garde la tête froide. Il s’est exprimé en zone mixte à la fin de la rencontre. « Non non, je ne veux pas partir. Je dois aider l’équipe autant que je peux dans ces trois mois à venir. Après ça, on verra ce que le club veut faire de moi. Mon contrat expire dans trois ans, c’est pour ça que je dis que je suis heureux au club. Dans ces trois mois restants je dois aider l’équipe, et, comme je l’ai dit, le club devra décider si j’ai une place ici ou non », a expliqué l’attaquant.

Agüero veut s’inspirer de Gabriel Jesus

« Ce sont des choses qui arrivent dans le football, quand tu es sur le banc tu dois attendre ton opportunité. J’ai trois mois pour montrer tout ce que je peux faire et après on verra ce qui se passe avec mon avenir. Jesus est un grand joueur. C’est un très jeune joueur et il va beaucoup apprendre à City, il a un grand avenir au sein du club. Je dois regarder comment il joue, apprendre de lui. Je suis comme je suis. J’ai passé beaucoup d’années en Europe en jouant de la même manière », a-t-il ajouté, faisant ainsi un léger mea-culpa et affirmant vouloir progresser, s’inspirant de celui qui est désormais son principal concurrent pour la place de titulaire devant.

Lui ne veut donc pas partir, mais l’avenir de l’Argentin est maintenant entre les mains du club, et donc de son entraîneur. Cette saison, l’Argentin affiche 11 buts au compteur en 18 apparitions en Premier League. Pas suffisant pour Pep Guardiola ? « Agüero a déjà signé une prolongation de contrat. Sergio sera à Manchester tant qu’il décide d’être là. Quand il voudra partir, il partira, mais c’est notre meilleur attaquant, et en ce moment nous avons des difficultés pour marquer des buts, donc nous avons besoin de lui. Je souhaite le meilleur pour lui », confiait pourtant le coach catalan le 21 janvier dernier. Reste donc à voir comment évoluera sa situation dans les semaines à venir.