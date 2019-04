Ce soir, les fans de football anglais on droit à une affiche alléchante. Manchester United accueille son voisin de City (21h) pour ce derby mancunien qui s’annonce passionnant. Et pour cause, les Red Devils traversent une période compliquée depuis ce fameux match au Parc des Princes, ayant perdu 5 de leurs 8 derniers matchs, mettant fin à cette période magique d’Ole Gunnar Solskjær. Ils voudront également laver l’affront du match aller, remporté sur le score de 3-1 par la formation dirigée par Pep Guardiola.

« Les fans veulent une réaction des joueurs et notre seule manière de s’excuser auprès d’eux est de tout donner sur le terrain, de faire de notre mieux, de se créer des occasions, de marquer, de bien défendre, de travailler pour l’équipe. On peut perdre des matches, mais avec une bonne performance et de la fierté sur le terrain », avait lancé Paul Pogba lundi. D’autant plus que les rumeurs mercato vont bon train quant à d’éventuels joueurs majeurs de l’effectif, à l’image du Français ou de Marcus Rashford.

Les Red Devils veulent se refaire

Pour ce duel entre frères ennemis, Solskjær devrait sortir l’artillerie lourde. David de Gea sera présent dans les cages, protégé par la charnière Lindelöf-Smalling. Ashley Young et Luke Shaw animeront eux les côtés. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver un double pivot composé de Nemanja Matic et de Scott McTominay, avec Paul Pogba devant eux. Enfin, il y aura un peu de changement devant avec le retour annoncé de Romelu Lukaku, épaulé par Jesse Lingard et Marcus Rashford.

En face, Pep Guardiola sortira lui aussi la grosse équipe. Ederson défendra les cages des Skyblues, avec John Stones et Aymeric Laporte devant lui. Sur les flancs, on aura un duo Kyle Walker et Benjamin Mendy. Fernandinho s’occupera de faire le ménage devant sa défense, pour laisser les clés du jeu aux deux Silva, Bernardo et David. Devant, Leroy Sané pourrait aussi retrouver une place de titulaire, avec Raheem Sterling et le Kun Agüero.