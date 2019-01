Après multiples péripéties, Emiliano Sala va bien porter le maillot de Cardiff City. Et pourtant, les négociations semblaient rompues mercredi entre le FC Nantes et le club gallois. En cause, une ultime offre du promu de Premier League inférieure aux 20 millions d’euros réclamés par les Canaris. Mais face à l’urgence d’enrôler un attaquant en janvier, Cardiff a relancé les tractations ces dernières heures en faisant preuve d’un certain pragmatisme. Jeudi soir, les deux clubs avaient ainsi scellé un accord de principe pour un transfert estimé à environ 20 millions d’euros.

Une aubaine pour le président Waldemar Kita qui va cependant rétrocéder 50% du montant du transfert aux Girondins de Bordeaux. L’attaquant argentin a débarqué ce vendredi au Pays de Galles pour y passer la traditionnelle visite médicale, avec l’autorisation du FC Nantes. Depuis le début de saison, Emiliano Sala avait inscrit douze réalisations en Ligue 1 et distillé deux passes décisives. Sa perte demeure considérable sur un plan sportif pour l’équipe de Vahid Halilhodzic. Le natif de Cululu las Colonias s’est engagé pour trois saisons et demie avec le club gallois.

« Cardiff City est heureux d’officialiser l’arrivée d’Emiliano Sala en provenance du FC Nantes pour un transfert record. L’attaquant de 28 ans a signé un contrat de trois ans et demi au Cardiff City Stadium sous réserve de l’obtention du permis de travail, » révèle le communiqué du club gallois. « Cela a été long pour obtenir le transfert d’Emiliano, mais je suis ravi que nous puissions maintenant sa signature et l’annoncer officiellement. Nous considérons Emiliano comme une acquisition importante et nous lui souhaitons la bienvenue de tout cœur dans la capitale du Pays de Galles, » a ainsi confié Ken Choo le président exécutif de Cardiff City.