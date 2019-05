Dans le cadre de la 37ème journée de Premier League, Huddersfield déjà relégué en Championship, accueillait Manchester United toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. Les Red Devils devaient absolument l’emporter pour entrevoir la quatrième place. Ole Gunnar Solskjaer s’appuyait sur un 4-3-3 avec les titularisations de Paul Pogba mais surtout d’Alexis Sanchez. Côté Huddersfield, Jan Siewert optait également pour un 4-3-3, Steve Mounié et Diakhaby démarraient la rencontre sur le banc. United entamait parfaitement la rencontre en ouvrant le score sur sa première opportunité. Suite à un double une-deux, le ballon revenait miraculeusement sur McTominay qui d’une frappe tendue ajustait Lössl (0-1, 8e). Le milieu écossais inscrivait son deuxième but de la saison. Mis en confiance par ce premier but, United se procurait une nouvelle opportunité par Mata (24e).

Juste avant la pause, les hommes de Solskjaer se faisaient peur. Bacuna lançait Grant qui perdait son duel face à De Gea (41e). Manchester manquait le break avant de rentrer aux vestiaires. Sur un excellent centre de Mata, Pogba voyait sa tête heurter la transversale de Lössl (43e). Au retour des vestiaires, les choses se compliquaient pour Manchester. Alexis Sanchez quittait prématurément les siens touché à la cheville (53e). Sept minutes plus tard, Huddersfield recollait au score. Sur un long dégagement de Lössl, Luke Shaw se trouait et laissait filer Mbenza qui ajustait De Gea (1-1, 60e). Les Red Devils rataient le coche par Rashford qui loupait l’immanquable sur un service de Mata (72e). Manchester pensait rafler la mise en fin de match mais Paul Pogba voyait sa frappe enroulée heurter la transversale (89e). Avec ce résultat nul, les Red Devils disaient adieu à la Ligue des champions.

Chelsea fait la bonne opération

Dans l’autre match de l’après-midi, Chelsea recevait Watford à Stamford Bridge. Un derby londonien qui pouvait permettre aux Blues de ravir la troisième place à Tottenham en cas de succès. De leur côté, les Hornets distancés dans la course à l’Europe, n’avaient plus rien à jouer. Pour parvenir à grimper sur le podium, Maurizio Sarri alignait son traditionnel 4-3-3 avec le trio Hazard, Higuain, Pedro en attaque. Côté Watford, Javi Gracia optait pour un 4-4-2 avec le duo Deulofeu, Deeney en pointe. Dans les premières minutes, les Blues manquaient de se faire surprendre sur une tête de Deeney que Kepa détournait sur son poteau (9e). Une minute plus tard, Maurizio Sarri devait composer sans N’Golo Kanté qui sortait sur blessure.

En difficulté, Chelsea se procurait sa première opportunité de la rencontre juste avant la pause par Pedro. Mais sa frappe passait juste au dessus (36e). Au retour des vestiaires, les Blues revenaient avec de meilleures intentions sur le terrain. Sur un corner joué à deux, Hazard distillait un excellent centre dans la surface pour Loftus-Cheek dont la tête trompait Foster (1-0, 48e). Trois minutes plus tard, David Luiz à la réception d’un corner frappé par Hazard doublait la mise pour les Blues (2-0, 51e). Onze minutes plus tard, Gonzalo Higuain voyait sa tentative repoussée en corner par Foster (62e). Ce n’était que partie remise pour l’attaquant argentin qui profitait d’un excellent service de Pedro pour ajuster Foster (3-0, 75e). Grâce à ce nouveau succès, Chelsea chipait la troisième place à Tottenham et grimpait sur le podium.

Les résultats de l’après-midi

Huddersfield 1-1 Manchester United : Mbenza (60e) pour Huddersfield ; McTominay (8e) pour Manchester United

Chelsea 3-0 Watford : Loftus-Cheek (48e), David Luiz (51e), Higuain (75e) pour Chelsea