En cette période de fêtes, la Premier League ne s’arrête jamais. Après la belle journée du Boxing Day, la 19e journée de Premier League se clôturait ce vendredi soir au Molineux Stadium avec une rencontre entre Wolverhampton et Manchester City. Huitièmes avant le match, les Wolves pouvaient s’inviter dans le top 5 en cas de victoire. En face, les Citizens, troisièmes à un point de Leicester, pouvaient passer à la deuxième place s’ils repartaient avec les trois points. Mais attention tout de même à cette équipe de Nuno Espírito Santo, qui s’était imposée 2-0 à l’Etihad Stadium le 6 octobre dernier. Le technicien portugais sortait d’ailleurs un 3-4-3 et conservait la même équipe que face à Norwich (succès 2-1). De son côté, Pep Guardiola optait pour un 4-3-3 avec Rodri à la place de Gündogan et Aguëro devant plutôt que Gabriel Jesus. Les Citizens prenaient rapidement possession du ballon dans un début de rencontre assez haché, notamment à cause d’un choc tête contre tête entre Mendy et Dendoncker.

Et juste après la reprise, la rencontre connaissait un premier tournant. Lancé dans la profondeur, Jota éliminait Ederson qui le heurtait hors de sa surface. Le gardien brésilien était alors expulsé (12e). Du coup, Agüero devait céder sa place à Bravo et Manchester City allait jouer la rencontre à dix. Ça ne perturbait pas les visiteurs qui attaquaient quand même. Dans la surface, Mahrez était d’ailleurs touché par Dendoncker mais M. Atkinson ne bronchait pas. Cependant, la VAR accordait un penalty aux Citizens. Sterling se présentait alors face à Rui Patricio et le gardien portugais s’imposait mais le penalty était à retirer puisque des joueurs étaient entrés dans la surface trop tôt. Sur le bord de la pelouse, Pep Guardiola demandait un nouveau tireur mais l’international anglais reprenait le ballon... Ce dernier butait une seconde fois sur le portier des Wolves mais marquait quand même en reprenant à bout portant (25e, 0-1). Forcément, avec cette avantage et l’infériorité numérique, les Citizens n’attaquaient plus et restaient globalement dans leur camp.

Des Wolves renversants !

Les Wolves cherchaient la bonne solution offensivement mais les centres étaient à chaque fois repoussés. Dans une mauvaise posture, Jimenez arrivait d’ailleurs à créer le danger mais Bravo s’interposait devant son but (44e). La frappe de loin de Neves n’inquiétait cependant pas le portier chilien (45e+2) et le score était de 1-0 en faveur de Manchester City à la pause. Pour renforcer son équipe en seconde période, Pep Guardiola lançait le jeune Garcia à la place de Mahrez (46e). Et si Jota créait rapidement le danger sur le but adverse (48e), les Citizens réalisaient le coup parfait en faisant le break. Trouvé dans la profondeur par De Bruyne, Sterling venait défier Patricio et plaçait un ballon piqué pour signer un doublé (50e, 0-2). Mais le match était loin d’être terminé. Rapidement, Jimenez répondait et la frappe du Mexicain frôlait la lucarne de Bravo (53e). Mais sur l’action suivante, le gardien de City devait s’incliner sur une frappe puissante à ras de terre de Traoré (55e, 1-2). Avec ce but de l’Espagnol, le public redonnait de la voix.

Forcément reboostés, les Wolves ne lâchaient plus le camp de Manchester City qui souffrait de plus en plus à dix contre onze. Alors que les changement s’enchaînaient, Traoré tentait d’endosser le costume de sauveur mais sa nouvelle frappe terminait dans les gants de Bravo (70e). Mais les locaux poussaient, les visiteurs réalisaient quelques erreurs et Wolverhampton égalisait. Sur un long ballon, Mendy accompagnait en sortie de but mais Traoré venait lui chiper le cuir avec un coup d’épaule. Ce dernier levait alors la tête et glissait le ballon à Jimenez qui ajustait Bravo de l’intérieur du pied (82e, 2-2). Un véritable coup de massue pour les hommes de Pep Guardiola, qui perdaient même tout derrière. Pas attaqué non loin de la surface, Doherty se mettait en position de frappe et trompait la vigilance de Bravo d’un tir du gauche bien placé (90e, 3-2). Sterling tentait d’arracher le nul sur coup-franc dans le temps additionnel mais il trouvait la barre transversale... Les Wolves s’imposaient donc contre les Citizens, qui manquaient la deuxième place. Wolverhampton, pour sa part, passait cinquième.