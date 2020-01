À Tottenham, tout avait bien débuté lorsque José Mourinho est venu s’asseoir sur le banc en remplacement de Mauricio Pochettino. Les Spurs ne sont désormais qu’à six points du quatrième, Chelsea, dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Mais, sur les cinq dernières rencontres en Premier League, les Londoniens ont un peu reperdu du terrain puisqu’ils ne l’ont emporté qu’à deux reprises, ont fait un match nul pour uniquement deux victoires.

Souvent, les joueurs de Tottenham s’en sont remis aux fulgurances de Son et au talent devant le but de l’inarrêtable Harry Kane. Le premier a été suspendu pour un mauvais geste et le second va leur manquer pendant quelques mois. En effet, lors de la dernière rencontre de Premier League face à Southampton (défaite un but à zéro), l’avant-centre titulaire de l’équipe nationale anglaise, en marquant un but refusé, s’est fait mal à la cuisse, l’obligeant à sortir.

Tottenham va devoir recruter

Ce jeudi, Tottenham a décidé de communiquer sur la blessure de celui qui, en l’absence d’Hugo Lloris, lui aussi blessé, porte le brassard de capitaine. « Après une évaluation continue par notre personnel médical au cours de la semaine dernière, nous pouvons confirmer qu’Harry Kane subira une intervention chirurgicale pour réparer un tendon rompu dans son ischio-jambier gauche. La décision de subir une intervention chirurgicale ne devrait pas avoir d’incidence sur le délai de mise à l’écart du capitaine anglais, avec l’espoir qu’il reprendra avec sa formation en avril », peut-on ainsi lire.

Une nouvelle qui va forcément pousser les dirigeants des Tottenham Hotspurs à s’activer sur le marché des transferts afin de dégoter un avant-centre, Harry Kane étant, jusqu’alors, déjà bien seul avec ce profil. Il faudra en tout cas recruter pour ne pas perdre trop d’avance dans la course à la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Le premier gros test est ce week-end avec la réception du leader, Liverpool (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).