Une clause de départ en cas de nouvelle saison sans Ligue des Champions ? C’est la dernière rumeur qui a circulé ces derniers temps au sujet de la situation d’Alexandre Lacazette (28 ans) à Arsenal. Présent ce mercredi en conférence de presse, l’international tricolore (16 sélections, 3 réalisations) a fait le point sur sa situation chez les Gunners.

« Je ne suis pas au courant. J’ai un contrat avec le club, alors il n’y a aucune intention de quitter le club si tout le monde est content de moi ici », a confié l’ancien Lyonnais, sous contrat jusqu’en juin 2022, repris par Sky Sports. Sur ce point, justement, les échos venant d’Angleterre laissaient entendre que le manager londonien Mikel Arteta n’était pas satisfait des performances de son Frenchy.

Sans pression

Là encore, le n° 9 s’est inscrit en faux. « Beaucoup de gens peuvent parler. Il y a toujours quelqu’un pour dire quelque chose, mais je ne pense pas à ça. Si mon patron, mon entraîneur et mes partenaires sont contents de moi, alors c’est le plus important », a lâché celui qui vient de mettre fin à deux mois de disette en marquant un but à chacun des deux derniers matches de son équipe (8 réalisations toutes compétitions confondues).

« Je suis attaquant, mais je ne suis pas seulement là pour marquer. Je suis aussi là pour défendre, aider à construire le jeu. Il y a une pression, mais elle ne repose pas uniquement sur moi. Je veux aider l’équipe et marquer, mais ce n’est pas à cause du prix de mon transfert (53 M€ à l’été 2017) », a-t-il conclu. En toute décontraction, Alexandre Lacazette a donc balayé les doutes et les interrogations.