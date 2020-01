Un rêve devenu réalité. Mercredi, Manchester United a officialisé l’arrivée de Bruno Fernandes. Courtisé depuis des semaines voire des mois, le milieu de terrain portugais a été vendu pour 55 M€, auxquels il faudra ajouter 25 M€ de bonus (dont 5 après un certain nombre d’apparitions sous le maillot de MU). Les pensionnaires d’Old Trafford n’ont donc pas hésité à miser beaucoup sur un élément qui vit un rêve éveillé, comme il l’a indiqué dans une interview accordée au site des Red Devils. « Je me sens vraiment bien et je suis heureux d’être ici. C’est un honneur pour moi de représenter ce club et c’est un rêve qui devient réalité (...) Oui, c’était un rêve pour moi de jouer en Premier League et, heureusement pour moi, mon rêve était de jouer pour Manchester United (...) Mes proches sont excités pour moi. Ils savent que c’est un rêve et ils le partagent. J’espère qu’ils seront très heureux ».

Revêtir le maillot de Man Utd était un rêve. Jouer dans le fameux Théâtre des Rêves en est un autre. « C’est un rêve. Le rêve est d’aller à Old Trafford et d’avoir la possibilité de jouer devant les fans. Je suis très excité d’avoir cette possibilité ». Sur un nuage, Bruno Fernandes a de grandes ambitions au sein de son nouveau club. « Je suis très excité. Je veux jouer et être capable de jouer dès que possible pour donner le meilleur possible (...) Je suis vraiment excité. Je veux aider chacun et apprendre des joueurs expérimentés (...) Je veux gagner. Je veux juste gagner. Je vis pour gagner et je veux gagner chaque match ». Un discours qui devrait plaire à Ole Gunnar Solskjaer, son nouveau coach. Les deux hommes se sont entretenus. « C’était un bon rendez-vous. Il a un passé dans ce club et je suis très heureux de m’entraîner sous ses ordres à présent ». Le joueur espère s’imposer en Premier League, lui que l’on compare à une légende portugaise.

Marcher sur les traces de CR7

« Il y a une grande différence avec Rui Costa, qui a fait réellement une super carrière. Je veux être meilleur, c’est difficile mais c’est mon rêve d’être meilleur chaque jour. J’espère que les fans de Manchester Untied prendront du plaisir avec mon jeu ». Les amateurs de football anglais aussi. Le joueur âgé de 25 ans va découvrir un championnat qu’il suivait depuis le Portugal. « J’ai vu beaucoup de matches de Premier League au Portugal car ils y diffusent les matches et ils suivaient Manchester United, surtout quand Cristiano Ronaldo était ici. C’est un grand joueur et je le regarde comme une idole. Je veux suivre sa voie ». Et justement, Bruno Fernandes a échangé avec l’ancienne star de MU. « Oui, j’ai parlé de Manchester United avec Cristiano Ronaldo. Il a dit de bonnes choses sur United. Il a dit qu’il avait commencé à vivre son rêve ici et qu’il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu’il est content de mon transfert et j’ai aussi parlé avec Ole qui m’a dit qu’il avait parlé de moi avec Cristiano qui lui a dit de bonnes choses à mon sujet. Cristiano joue avec moi en équipe nationale et il me connaît. C’est une bonne personne. Je veux suivre ses pas ».

Un défi de taille, tant CR7 a marqué Manchester United. Comme l’attaquant de la Juventus, d’autres joueurs lusitaniens ont échangé avec Bruno Fernandes au sujet de sa signature. « J’ai joué avec Nani, il était mon capitaine au Sporting. J’ai beaucoup appris de lui. Il m’a envoyé un message ces derniers jours et il m’a dit qu’il était très content de mon transfert ». Son compatriote Bernardo Silva, qui évolue chez le voisin et rival Manchester City, a aussi commenté son arrivée. « Oui, il m’a envoyé un texto mercredi et a dit que j’étais chanceux de ne pas avoir joué contre lui ! [sourires] Je lui ai dit que la chance était avec lui parce que si j’avais joué contre lui, je l’aurais puni ! » Le prochain derby de Manchester promet donc d’être animé ! En plein rêve, Bruno Fernandes compte bien réaliser de grandes choses sous le maillot de Manchester United. Un club qui compte déjà beaucoup à ses yeux...