Enfin ! C’est ce que doivent se dire les supporters mancuniens qui ont vécu à deux reprises le feuilleton Bruno Fernandes. L’été dernier en effet, Manchester United avait déjà fait le forcing pour attirer le milieu de terrain du Sporting CP mais s’était heurté à la position inflexible du club lusitanien. Six mois plus tard, dans une situation sportive délicate, les Red Devils sont revenus à la charge. Avec succès cette fois-ci.

« Manchester United est heureux d’annoncer qu’il a conclu un accord avec le Sporting CP pour le transfert de Bruno Fernandes. L’accord est soumis à un examen médical et à l’acceptation de conditions personnelles. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu. » Bruno Fernandes, âgé de 25 ans, est donc désormais un joueur de Manchester United, qui a dû débourser 55 M€ + 25 M€ de bonus (dont 5 après un certain nombre d’apparitions sous le maillot de MU), comme l’explique la formation portugaise dans son long communiqué.

Le club mancunien a donc dû de nouveau signer un gros chèque mais ne semble pas s’être trompé sur le profil choisi. MU manque cruellement de bons joueurs dans l’entrejeu, surtout lorsque Paul Pogba est sur le flanc. Bruno Fernandes, considéré comme le meilleur joueur du championnat portugais depuis près de deux ans, a la capacité d’amener du liant et de la créativité. Et des buts. En charge des penalties avec le Sporting, il avait marqué 20 buts en Liga NOS la saison passée, et en était à 8 cette saison.

Il s’agit donc là d’un bon coup réalisé par les Red Devils, d’autant que la concurrence devenait palpable avec l’arrivée dans le dossier du FC Barcelone. Pour Bruno Fernandes, c’est l’occasion de franchir un nouveau palier dans sa carrière, lui qui avait connu la Serie A par le passé, notamment avec l’Udinese entre 2013 et 2016. Le plus difficile sera de contribuer à redresser un club qui a perdu de sa superbe ces dernières années.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.

The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.

A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1

— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020