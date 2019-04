Manchester United s’est remis sur de bons rails depuis le départ de José Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer a réussi à pacifier et relancer un vestiaire démotivé. Qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et toujours en course pour une place sur le podium de Premier League en fin de saison, les Red Devils ont repris espoir. Paul Pogba (26 ans) est l’un des symboles de ce retour en forme. Décevant sous les ordres du Special One, le champion du Monde 2018 revit avec le Norvégien.

Il est donc logique de voir le coach mancunien, confirmé pour les trois prochaines saisons, vouloir s’appuyer sur lui pour bâtir son groupe à l’avenir. Pour l’exaucer, MU souhaiterait lui offrir un nouveau courant jusqu’en juin 2024 (il est actuellement lié jusqu’en juin 2021). L’international tricolore (66 sélections, 10 réalisations), en position de force donc, ne dit pas forcément non. Mais la Pioche et son représentant, le truculent Mino Raiola, se montrent exigeants.

Pogba veut 30,3 M€ par an !

Selon les informations du Sun, qui a annoncé en exclusivité l’arrivée de l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo Moting au Paris SG l’été dernier, le milieu de terrain exige de devenir, à égalité avec le Chilien Alexis Sanchez (29 ans), le joueur le mieux payé du club. Autrement dit, l’ancien pensionnaire du Havre demande 583 665€ par semaine, soit 30,3 M€ par an comme base pour des négociations au sujet d’un nouveau contrat qui s’ouvrent la semaine prochaine selon le tabloïd anglais.

Une somme folle. Mais entre la volonté de Solskjaer et la menace Real Madrid, les pensionnaires d’Old Trafford semblent dans l’impasse. Marca croit en effet savoir que le Français est partant pour rejoindre Zinedine Zidane au Santiago Bernabeu. Les Anglais savent donc qu’ils vont devoir se montrer particulièrement séduisants pour parvenir à le retenir. Quoi qu’il décide pour cet été, pour Paul Pogba, c’est le jackpot assuré !