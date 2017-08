C’est l’un des feuilletons qui tient la planète football en haleine ces derniers jours. Le FC Barcelone souhaiterait s’offrir Philippe Coutinho (25 ans) pour oublier le départ de Neymar (25 ans) au Paris SG. Seulement, Liverpool, avec qui le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2022, ne l’entend pas du tout de cette oreille. Sky Sports annonçait dès ce mercredi soir que les Reds avaient refusé toutes les approches catalanes, même celles avoisinant les 100 M€.

Mieux, le média anglais assurait que le club de la Mersey camperait sur cette position jusqu’à la fin du mercato. Il faut dire que les pensionnaires d’Anfield ont prolongé le contrat de l’international auriverde au cours du premier semestre, lui offrant notamment une belle rallonge salariale. Et si le Barça aurait, selon The Independent, demandé au joueur de peser de tout son poids pour faciliter l’opération, rien n’infléchira a priori la décision des Anglais.

Pour Klopp, c’est nein !

Il suffit de lire l’interview du manager des Scousers Jürgen Klopp au micro de Sky en Allemagne pour s’en convaincre. « Liverpool n’est pas un club qui a besoin de vendre. Du point de vue financier, donc, il n’y a pas d’offre qui nous ferait changer d’avis », a-t-il lâché sans sourciller avant d’insister. « Nous voulons avoir la meilleure équipe possible, ce qui signifie garder les gars qui sont là... (...) Avec l’équipe telle qu’elle est maintenant, je peux facilement démarrer la saison », a-t-il ajouté.

Des propos clairs et limpides, qui risquent de faire des déçus du côté de la Catalogne. On voit donc mal comment le Barça pourrait inverser la tendance dans cette affaire, et ce, même si, d’après The Independent et l’ensemble de la presse espagnole, le Carioca, lui, serait partant pour rejoindre le Camp Nou. Liverpool, qui retrouve la Ligue des Champions cette saison (les Reds disputent le tour de barrage face à Hoffenheim), résiste dans ce bras de fer au sommet. Mais tant que le mercato n’a pas refermé ses portes, il lui faudra garder les nerfs solides...