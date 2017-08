On assiste peut-être à l’épilogue du feuilleton Philippe Coutinho (25 ans) au FC Barcelone. Alors que la presse catalane se montrait relativement optimiste dans ce dossier, il semblerait que l’on se site aux antipodes du ressenti espagnol sur la question. Ce mardi, Mundo Deportivo révélait même que le Barça souhaitait passer la vitesse supérieure et espérait boucler l’arrivée du milieu auriverde rapidement. Pour matérialiser ce désir farouche, une délégation du club catalan avait même pris l’avion pour se rendre à Liverpool mardi matin.

Celle-ci était emmenée par le directeur général Oscar Grau. Objectif, entamer les négociations avec les Reds et si possible finaliser le transfert. Car depuis plusieurs jours maintenant, le Barça aurait trouvé un accord contractuel avec le principal protagoniste. Mais après avoir essuyé multiples camouflets du PSG dans les dossiers Marco Verratti et Neymar, le FC Barcelone s’apprête une nouvelle fois à rendre les armes. Selon Sky Sports, le club espagnol aurait formulé une deuxième offre officielle à son homologue britannique pour Coutinho. Celle-ci serait estimée à 85 millions d’euros plus 15 millions de bonus !

Une nouvelle proposition qui n’a pas ému outre mesure les dirigeants anglais. Ces derniers ont repoussé les avances catalanes et semblent avoir envoyé un message fort au FC Barcelone. Ainsi, la direction anglaise a non seulement confirmé que Philippe Coutinho demeurait intransférable cet été mais surtout que l’affaire était close pour le club des bords de la Mersey. Désormais, plus rien ne fera infléchir la décision de Liverpool, soucieux de se focaliser pleinement sur le début de la Premier League et sur les barrages de Ligue des champions. Décidément, Josep Maria Bartomeu vit un été cauchemardesque...