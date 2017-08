José Mourinho aime pouvoir s’appuyer sur de fidèles soldats. Pour renforcer son entrejeu, le manager de Manchester United a donc choisi de miser sur un joueur qu’il connaît sur le bout des doigts, à savoir Nemanja Matic (28 ans). Le Special One et les Red Devils ont mis 45 M€ sur la table pour l’arracher à Chelsea, avec qui il a été sacré champion d’Angleterre la saison passée.

« Manchester United est ravi d’annoncer la signature de Nemanja Matic en provenance de Chelsea pour un contrat de 3 ans avec une option d’un an supplémentaire », peut-on lire sur le communiqué des Red Devils. L’international serbe (32 sélections, 1 but) était l’une des priorités de José Mourinho qui n’a pas hésité à encenser le joueur de 28 ans. « Il représente tout ce qu’on veut dans le football : loyauté, consistance, ambition, joueur d’équipe. »

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO

— Manchester United (@ManUtd) 31 juillet 2017