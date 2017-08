Zlatan Ibrahimovic est de retour ! Pas encore sur les terrains, mais dans l’effectif de Manchester United. Le Suédois de 35 ans vient de signer un nouveau contrat avec les Red Devils comme viennent de l’annoncer ces derniers sur leur site officiel. « Manchester United est ravi d’annoncer que Zlatan Ibrahimovic continuera son aventure avec le club et vient de signer un contrat d’un an. Il portera le n° 10 », peut-on lire sur le communiqué officiel de MU.

Cette signature ravit le manager mancunien José Mourinho. « Nous sommes ravis que Zlatan soit sur le chemin du retour et nous sommes également enchantés de pouvoir à nouveau compter sur son ambition et son expérience avec nous. Après son apport la saison dernière, il mérite toute notre confiance et nous attendrons patiemment son retour », a expliqué le technicien lusitanien, comptant sur lui pour la deuxième partie de saison.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera important sur la deuxième partie de saison », a-t-il assuré. Auteur de 28 réalisations en 46 apparitions avec MU lors du précédent exercice, Zlatan Ibrahimovic sera en effet un atout de poids pour le Special One, aux côtés de Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Anthony Martial ou encore Jesse Lingard, puisqu’il a fixé à ses hommes un objectif ambitieux : réaliser le doublé Premier League-FA Cup.