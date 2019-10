Le plus jeune joueur à débuter en Ligue des champions avec l’Inter

Un petit événement qui n’est pas passé inaperçu au-delà des Alpes. Mercredi soir, Sebastiano Esposito faisait ses grands débuts en C1 avec l’Inter lors du match contre le Borussia Dortmund (2-0). L’Italien a remplacé Romelu Lukaku à la 62e minute, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter les couleurs nerazzurri en Ligue des champions à 17 ans et 113 jours. « Cela a été une émotion fantastique. Débuter à San Siro en Champions League, c’est le rêve de n’importe quel gamin qui joue au football, confiait-il au micro d’Inter TV. Je suis content pour mes débuts, mais surtout pour la victoire. Juste avant de rentrer en jeu, le coach m’a demandé de tout donner et de jouer avec la tête. » Et il ne lui a pas fallu longtemps pour se mettre en évidence puisqu’il a provoqué un penalty, que Lautaro Martínez a manqué (82e). En parallèle, l’intéressé a effectué ses grands débuts samedi en Serie A avec l’Inter. Le jeune attaquant a ainsi remplacé Lautaro Martinez (73e) lors du match nul face à Parme (2-2).

Le PSG et Manchester City ont essayé de l’attirer

S’il commence seulement à se révéler au plus haut niveau, Sebastiano Esposito n’est pas un inconnu pour les grands clubs européens. En effet, l’été dernier, déjà, l’attaquant était dans les petits papiers de Manchester City et du Paris Saint-Germain ! Et le club parisien a réellement tenté sa chance comme l’expliquait dans L’Équipe Ugo Armanetti, le bras droit de Roberto Clerici, fondateur de la Voluntas, un club de Brescia dédié aux équipes de jeunes : « le PSG a appelé son père, mais le petit voulait rester à l’Inter. » Antonio Conte a, lui aussi, vite repéré le talent du jeune prodige et a décidé de l’inclure dans l’effectif professionnel, car le gamin est déterminé à s’imposer dans son club qu’il a rejoint à 14 ans. À tel point qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2022.

Un véritable goleador chez les jeunes

Avant sa première apparition chez les pros, la saison dernière, lors d’une rencontre d’Europa League contre l’Eintracht Francfort (défaite 0-1 et élimination en 8es de finale), Sebastiano Esposito évoluait avec les jeunes du club milanais. Encore un titulaire indiscutable avec les U17 l’année passée, il a aussi rendu de fiers services avec la Primavera puisqu’avec les deux catégories, il a inscrit 31 buts en 37 matches. Des qualités qu’Antonio Conte a décidé d’exposer aux yeux de l’Europe.« Je l’ai dit à plusieurs occasions, il n’a que 17 ans, mais j’ai toute confiance en lui. Si je n’avais pas confiance en lui, je ne l’aurais pas fait jouer, il doit garder les pieds sur terre, justifiait son coach après la rencontre. Je suis désolé du fait qu’il ne participera pas à la Coupe du monde des moins de 17 ans (au Brésil du 26 octobre au 17 novembre), mais il est pour ainsi dire, un joueur très important, un titulaire à part entière. Il n’y avait pas d’autres choix (en référence à la blessure d’Alexis Sánchez). »

Bourreau des Bleuets à l’Euro U17

Performant avec les jeunes de l’Inter, le natif de Castellammare di Stabia (Campanie) l’est tout autant avec l’équipe nationale, car chez les U16, il a planté 8 fois en 12 rencontres et il est parti sur les mêmes bases avec 14 buts en 20 sélections U17. Un profil imposant (1m86), des qualités rares d’avant-centre, une technique soyeuse, une grosse frappe de balle, bon des deux pieds, ce droitier ressemble en tout point à l’attaquant moderne par excellence. Et les joueurs de l’équipe de France en ont fait les frais, en mai dernier, lors de la demi-finale de l’Euro U17 où "Seba" avait marqué le but décisif sur coup-franc (2-1). Le numéro 30 intériste a d’ailleurs était l’un des meilleurs joueurs du tournoi avec 4 réalisations en 6 matches.

Fils et frère de joueurs professionnels

Si la trajectoire d’Esposito est linéaire depuis quelques mois, elle s’inscrit surtout dans une histoire familiale profondément marquée par le football. Une certaine forme de logique pour lui, donc, de se tourner vers le ballon rond, car son grand-père, son oncle et enfin son père étaient, eux aussi, joueurs professionnels dans les différentes divisions de sa Campanie natale. Ses deux frères ont aussi été piqués par le virus puisque Salvatore, de deux ans son aîné, défend les couleurs du Chievo Vérone en Serie B alors que Francesco Pio, le plus jeune de la fratrie (14 ans), évolue lui aussi dans les catégories jeunes de l’Inter. Et les frangins ont un rêve commun comme l’a expliqué Salvatore à SerieBNews.com : « Seba doit continuer à travailler dur et garder les pieds sur terre. Ensemble en équipe nationale ? C’est clair, c’est le rêve de toute notre famille, le mien et celui de Sebastiano. Une étape à la fois, nous devons encore manger des pâtes (rires). » La famille Esposito n’a pas fini de faire parler d’elle dans les années à venir, à commencer par Sebastiano.