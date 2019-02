« Allegri en Premier League la saison prochaine ? Je le dis depuis quelques années. En Italie, il n’y a plus de clubs auxquels vous pouvez adhérer. Au delà de l’aventure de la Ligue des champions, je pense que l’aventure d’Allegri avec la Juve est terminée. L’été dernier, il pouvait aller à Arsenal, Chelsea, Manchester United et le Real Madrid. Il a rejeté ces offres pour gagner la Ligue des champions avec la Juve ». Ces mots ont été prononcés en Italie par Giovane Galeone, ancien entraîneur de Naples et de l’Udinese et mentor de Massimiliano Allegri. Pour la presse italienne, Galeone est toujours au courant des intentions d’Allegri et il faut donc prendre sa sortie médiatique au sérieux.

De toute façon, pour le Corriere dello Sport comme pour Tuttosport, il apparaît clairement que la Ligue des Champions sera le juge de paix pour Allegri. Soit il est éliminé par l’Atlético Madrid et la Juve ne sera pas contre un départ à l’issue de la saison, soit il renverse le score (défaite 2-0 à Madrid) et il continue l’aventure. En cas de victoire finale, il serait prêt à partir par la grande porte, désireux de découvrir un nouveau challenge. En Angleterre (où Chelsea serait toujours intéressé) mais aussi en Espagne (où Florentino Pérez a maintenu le contact en vue de la prochaine intersaison). Entraîneur de la Vieille Dame depuis l’été 2014, Massimiliano Allegri a remporté à chaque fois la Serie A et est parvenu à deux reprises en finale de la Ligue des Champions (défaite contre le FC Barcelone en 2015, contre le Real Madrid en 2017). La Ligue des Champions, objectif avoué, et en péril, de l’exercice en cours.

Zidane a toutes les cartes en main

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne relaie régulièrement les rumeurs d’un départ prochain d’Allegri. On pourrait penser la Juve déstabilisée par de possibles adieux d’un entraîneur autant couronné de succès. Mais le club du Piémont a déjà l’eau à la bouche de ce qui pourrait suivre. Car si Allegri décide de partir, son successeur apparaît tout trouvé : Zinedine Zidane. Comme l’explique le Corriere dello Sport, le coach français est l’immense favori à la succession d’Allegri. Déjà, il est libre. Ensuite, il est l’une des légendes du club et le connaît par coeur. Il parle la langue et est compatible avec Cristiano Ronaldo, qu’il a parfaitement géré au Real Madrid.

De plus, Zidane ne pourrait pas être contre le mercato qui se dessine du côté de Turin, dont l’un des objectifs principaux, à en croire les multiples Unes de Tuttosport jour après jour, se nomme Marcelo, le latéral gauche brésilien du Real Madrid. Isco, en difficulté sous les ordres de Solari, est une autre cible. Pour ce dernier, la nomination de Zidane sur le banc de touche serait un gros plus, même s’il n’était pas toujours titulaire non plus avec le Français. « Jeune, charismatique, avec le coeur noir et blanc, le destin de Zidane mène à la Juve », titre aujourd’hui Tuttosport. Et pour aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions, quoi de mieux que l’entraîneur qui l’a remportée trois fois d’affilée !