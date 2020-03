La Serie A est en train de vivre une journée extraordinaire à plus d’un titre. L’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Italie et dans le monde est en train de tout chambouler. Alors que la 26e journée devait débuter il y a quelques minutes (12h30) à peine avec une rencontre entre Parme et Spal, le match ne va finalement pas avoir lieu (ou pas encore). Les joueurs étaient pourtant prêts à jouer et déjà présents sur la pelouse. Ils ont été invités à rentrer au vestiaire en attendant de nouvelles informations, qui devraient rapidement arriver.

Une déclaration du ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora venait de tomber dans un communiqué, invitant la fédération à stopper le championnat immédiatement pour éviter tout risque de propagation du virus, qui a déjà fait plus de 230 morts et plus de 1200 malades dans tout le pays. « Cela n’a pas de sens en ce moment, alors que nous demandons d’énormes sacrifices aux citoyens pour empêcher la propagation de l’épidémie, de mettre en danger la santé des joueurs, arbitres, techniciens, des supporters qui se réuniront sûrement pour regarder les matchs, seulement pour ne pas suspendre temporairement le football et affecter les intérêts qui tournent autour de lui. »

Une décision définitive est imminente

Cette déclaration intervient après les propos tenus par Damiano Tommasi, le président de l’Association italienne des footballeurs. Ce dernier invitait à suspendre tous les matches prévus ce week-end, alors que la crise sanitaire a pris un nouveau tournant en Italie. Depuis quelques heures, c’est tout le nord de l’Italie qui a été confiné. Ce sont donc 15 millions d’Italiens qui sont placés en quarantaine. Évidemment, le football n’échappe pas à cela et la Serie A risque d’être suspendue sans que l’on sache jusqu’à quand, et si elle reprendra cette saison.

Initialement, six matches de la semaine dernière ont été reportés à ce week-end, dont la Juventus contre l’Inter (ce soir à 21h) pour se jouer à huis clos. Outre le choc entre les deux équipes et le Parme-Spal évoqué plus haut, les rencontres Milan-Genoa et Sassuolo-Brescia se trouvent dans la zone de quarantaine et risquent de ne pas se tenir. La situation va évoluer dans les prochaines minutes en fonction des discussions qui ont en ce moment lieu entre la fédération, la ligue et le gouvernement. La Serie A n’a été suspendue qu’une seule fois dans son histoire. C’était lors de la saison 1914-1915, durant la première guerre mondiale.