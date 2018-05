Sixième de Serie A au terme d’une saison 2013/2014 exceptionnelle, Parme ne participait pas à l’Europa League lors de l’exercice suivant. La faute à des problèmes financiers qui ne permettait pas au club de s’aligner en Coupe d’Europe. Le début des ennuis pour les Gialloblù qui étaient relégués en 2015 suite à une 20e place en Championnat. Toutefois la dégringolade ne s’arrêtait pas là. Déclarés en faillite, les Parmigiani perdaient leur statut professionnel et descendaient en Serie D. Un choc en Italie puisque le club avait marqué de son empreinte les années 1990 avec deux Coupes de l’UEFA (1995 et 1999). Pourtant, Parme renaissait progressivement jusqu’au point de retourner en Serie A hier soir.

Une montée saluée par l’ensemble de la botte et différents clubs du Championat Italien. Ainsi, la Sampdoria affichait son enthousiasme d’affronter de nouveau Parme : « Bienvenue en Serie A, frères croisés ! Félicitations à Parme, au club, à l’équipe et à ses fans de la part du président Ferrero et tous les supporters de la Sampdoria. Nous nous rencontrons de nouveau l’année prochaine. » L’Inter de son côté se fendait d’un « bon retour ». Les anciens joueurs du club ne sont pas en reste. Ainsi Marco Amelia, Nicola Sansone, Gianluigi Buffon ou encore Hernan Crespo ont tenu à féliciter les Gialloblù.

Bentornati in @SerieA_TIM, fratelli crociati ! Complimenti al #Parma, alla società, alla squadra e ai suoi tifosi da parte del presidente #Ferrero e di tutta la #Sampdoria. Ci si riabbraccia l'anno prossimo... pic.twitter.com/6iok9o7xk9 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 18 mai 2018

Grande Parma ! https://t.co/UCVSQuD5LW — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 18 mai 2018

Serie A !!!!Continuiamo a fare la storia insieme !!! Complimenti ai giocatori e allo staff tecnico !!! @1913parmacalcio Forza Parma !!! — Hernan Crespo (@Crespo) 18 mai 2018

La presse italienne était également ébahie par cette promotion historique. La Gazzetta dello Sport en perdait d’ailleurs ses mots : « Fou ! Incroyable ! Mémorable ! Historique ! Choisissez l’adjectif pour décrire ce qui s’est passé la nuit dernière. Parme est de retour en Serie A, en trois ans, l’équipe a remporté sa troisième promotion consécutive, personne n’avait jamais réussi cela dans le football professionnel auparavant. Et maintenant tu ne peux pas trouver les mots, ils ne viennent pas, ils restent dans la gorge piégés par une émotion que personne ne peut imaginer. »

Le Corriere dello Sport titre de son côté « Si, Parma : A ! » et s’enflamme pour l’équipe d’Émilie Romagne. Le média romain n’hésite d’ailleurs pas à mettre en exergue le palmarès des Parmigiani. Le journal rouge et blanc souligne toutefois que cette promotion est due également au match nul de Frosinone contre Foggia (2-2) : « Un final haletant : le but de Foggia in extremis à Frosinone a fait exploser la joie des ducs. » Désormais de retour en Serie A, Parme va devoir préparer la prochaine saison et continuer sur sa dynamique pour retrouver son rang au plus vite.