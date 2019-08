Une petite année et puis s’en va. Rafael Leão a montré ses talents de buteur, mais n’en fera pas profiter la Ligue 1 plus longtemps. L’avant-centre portugais avait rejoint Lille l’été dernier après avoir fait ses différentes classes d’âges avec le Sporting CP. Le joueur né à Almada arrivait dans le Nord avec l’étiquette de grand espoir du football portugais. Un statut qu’il a rapidement assumé même s’il a dû attendre le 27 octobre 2018 pour connaître sa première titularisation contre Caen et inscrire son premier but.

Très vite, il a montré de belles qualités et une panoplie assez large. Efficace devant les buts, rapide et doué techniquement, il a marché sur l’eau entre la mi-décembre et la mi-février en inscrivant 6 buts en 7 matches. Devenu titulaire indiscutable, il va néanmoins connaître un petit coup de mou qui profitera à Loïc Rémy. De quoi l’installer sur le banc pour la fin de l’exercice 2018-2019. Toutefois, malgré une légère irrégularité, sa première saison avec les Dogues se soldait par 8 buts et 2 passes décisives en 24 rencontres.

Rafael Leão sera associé à Krzysztof Piątek

Sorti d’une Coupe du monde U20 décevante avec le Portugal (élimination dés la phase de poules), l’attaquant voyait néanmoins plusieurs formations venir à sa rencontre. Ainsi, la Juventus, Naples, Everton et le Valencia CF se sont renseignés, mais c’est bien l’AC Milan qui a effectué l’approche la plus concrète. Avec l’arrivée de Marco Giampaolo sur son banc, le Diavolo devrait s’organiser dans un 4-4-2 losange et le recrutement d’un attaquant devenait urgent. Avec ce transfert estimé à 35 millions d’euros, les Rossoneri ont trouvé un bon complément à Krzysztof Piątek.

Le LOSC a annoncé son départ ce jeudi. « Le LOSC officialise aujourd’hui le départ de Rafael Leão. L’attaquant portugais de 20 ans s’est engagé avec l’AC Milan (Serie A). Arrivé au LOSC en août 2018, Rafael Leão a disputé une saison chez les Dogues (24 matchs de Ligue 1 Conforama, 8 buts), lors de laquelle il a affiché de très belles promesses qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Il rejoint aujourd’hui l’AC Milan dont il portera les couleurs la saison prochaine. Persuadé que la suite de sa carrière sera brillante, le LOSC souhaite très bonne route à Rafael ». Dans la foulée, l’AC Milan a publié un communiqué et a précisé que le Portugais avait signé un contrat de cinq ans. Un nouveau départ pour l’attaquant qui n’aura donc passé qu’une année en L1.

