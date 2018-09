La Juventus Turin recevait Naples cet après-midi dans un duel entre le premier et le deuxième du championnat d’Italie. Les hommes de Carlo Ancelotti restaient sur deux victoires consécutives face au Torino et Parme tandis que la Vieille Dame restait sur six victoires en six matches. Le Napoli rentrait bien dans la partie. À la 6e minute, la frappe croisée de Zielinski touchait le montant de Szczesny qui était battu. La réponse turinoise ne tardait pas. Ronaldo frappait de loin, mais le portier napolitain s’interposait (9e). Les dauphins de cette Serie A allaient finalement concrétiser leur domination dans ce début de rencontre. Après une mauvaise passe, Allan récupérait le ballon. Il décalait Callejon côté droit qui centrait en direction de Mertens. Ce dernier n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (10e, 0-1).

Le rythme continuait d’être très soutenu sur le terrain et la Juventus commençait à mettre le pied sur le ballon. À la 24e minute, Pjanic était séché par Allan qui écopait d’un carton jaune. L’ancien Lyonnais finissait par se relever et le jeu reprenait son cours après que les esprits se soient quelque peu échauffés. Dans la foulée, Mandzukic égalisait pour Turin. Sur un centre de Ronaldo, l’attaquant croate, oublié au point de penalty, n’avait plus qu’à placer sa tête (26e 1-1). Ronaldo continuait de pousser. Trois minutes plus tard, il prenait ses responsabilités et tirait un coup franc placé à l’entrée de la surface. La frappe du buteur portugais était sortie par Ospina, mais le ballon traînait dans la surface. Il était finalement sorti en corner. La fin de la première période était largement à la faveur de la Vieille Dame malgré une tentative infructueuse de Rui à la 43e minute.

CR7 fait preuve d’altruisme

Au retour des vestiaires, Ronaldo tentait sa chance à l’entrée de la surface de réparation napolitaine. L’ancien Madrilène trouvait le montant et Mandzukic suivait bien pour pousser le ballon dans la cage vide et donner l’avantage à la Juventus Turin (49e, 2-1). À la 58e minute, le match continuait à se tendre avec l’exclusion de Rui pour une semelle sur Dybala. Les Napolitains contestaient de nombreuses minutes cette décision qui semblait justifiée. Un peu plus tard, à la 70e minute, Carlo Ancelotti décidait de faire du coaching et remplaçait Hamsik par Ruiz.

Le Napoli avait ensuite une opportunité en or de recoller à 2-2. À la 72e minute, Callejon se présentait face à Szczesny, mais le portier turinois gagnait brillamment son duel. Quelques minutes plus tard, la Juventus Turin faisait le break. Sur un corner tiré par Bernardeschi, CR7 déviait le ballon de la tête et permettait à Bonucci de trouver le chemin des filets (76e, 3-1). Juste après, Ronaldo pensait enfin tenir son premier but de la soirée, mais le Portugais, qui était parti dans la profondeur, était stoppé par Ospina, auteur d’une belle sortie (78e). Le Ballon d’Or tentait à nouveau sa chance à la 83e minute mais sa frappe s’échappait à gauche de la cage. Grâce à cette victoire 3-1, la Juventus est plus que jamais leader de la Serie A avec 7 victoires pour autant de matches joués et désormais 7 points d’avance sur le Napoli toujours dauphin.

