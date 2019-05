L’histoire d’amour entre l’Inter Milan et Mauro Icardi (26 ans) est bel et bien en train de se terminer. Capitaine des Nerazzurri, l’Argentin a perdu le crédit de son club durant la deuxième partie de la saison. Privé du brassard de capitaine, l’Argentin a été écarté du groupe lombard pendant près de deux mois (de février à avril). De quoi relancer inévitablement les questions sur son avenir. Agent de son mari, Wanda Nara avait toutefois assuré que le numéro 9 intériste ne comptait pas plier bagage.

« Nous restons à Milan à 100%. Nous avons déjà inscrit les enfants à l’école (pour la prochaine rentrée). Notre famille est intériste. Nous sommes à Milan et nous y restons. J’en suis sûre à 100% », déclarait-elle le 24 avril dernier. Sauf que le 1er mai, la femme du Milnais signait un rétropédalage remarqué. « On verra, je n’en sais rien. C’est lui qui prendra la décision, il a encore deux ans de contrat. Je ne fais que lui donner des conseils, travailler pour lui et la famille ». Un signe annonciateur ? C’est fort probable. Spalletti limogé, Antonio Conte est annoncé avec insistance sur le banc de l’Inter. Et ça ne sent pas bon du tout pour Icardi.

Conte ne veut pas d’Icardi et de sa femme

Selon la Gazzetta della Sport, le futur entraîneur du club champion d’Europe en 2010 ne compte pas du tout sur les services de l’ancien capitaine de l’Inter. La raison ? L’environnement trop médiatique de l’Argentin, et plus particulièrement les sorties publiques de la femme et agent du joueur, Wanda Nara. Chroniqueuse dans une émission TV, cette dernière ne s’est pas privée pour faire le buzz sur la situation de son homme lorsque ce dernier avait été privé du brassard de capitaine.

La publication de photos sexy du coup Icardi-Nara a également fait jaser à l’Inter et Conte ne veut donc pas prendre le risque de prendre en main un vestiaire pouvant être perturbé par un élément et son entourage jugés trop imprévisibles. En attendant de voir quel joueur viendra pour remplacer l’international albiceleste (non retenu pour la Copa América), le bal des prétendants peut donc commencer. Pour rappel, Icardi dispose d’une clause libératoire de 110 M€ et l’Inter ne compte pas s’en séparer pour moins de 70 M€. Avis aux amateurs.