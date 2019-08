A trois jours de la fin du mercato, tout le monde se tient prêt. Car presque tous les acteurs majeurs du marché ont un oeil attentif sur le Rocher. En effet, la rumeur d’un accord imminent entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a fait monter la pression d’un cran hier du côté de Monaco, alors qu’allait se dérouler le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une annonce démentie par les parties concernées qui seraient toutefois restées en Principauté pour la tenue d’une réunion de la dernière chance (encore une).

En cas d’issue positive pour le Barça, un effet domino sera alors attendu. Et dans ce cas précis, il y a fort à parier pour que le PSG se tourne très rapidement vers la Juventus. Depuis plusieurs semaines, l’intérêt francilien pour l’Argentin Paulo Dybala est régulièrement évoqué. Tout comme de nombreux rendez-vous entre Leonardo et son homologue bianconero Fabio Paratici. La Vieille Dame ne retiendra pas la Joya et aujourd’hui, seul le PSG semble bien placé pour se l’offrir si Neymar plie bagage.

La Juve ne pense qu’au PSG pour Dybala

C’est en tout cas ce qu’annonce la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Interrogé hier à Monaco, le vice-président de la Juve, Pavel Nedved, a en tout cas rappelé que tout était ouvert. « Le mercato est ouvert, tout peut arriver ». Et très clairement, la Juve attend un signe du PSG. La raison ? Le quotidien écrit que la formation piémontaise ne regarde que vers Paris dans ce dossier, et que les espoirs de l’Inter Milan d’échanger l’international albiceleste contre Mauro Icardi sont presque vains.

Après avoir douché les espoirs de Manchester United et de Tottenham, Dybala serait, de son côté, uniquement intéressé par un départ au PSG s’il devait quitter la Juve. Sur le papier, toutes les planètes semblent donc alignées. Il n’y a désormais plus qu’à attendre le dénouement du dossier Neymar avant que la machine s’enclenche. De quoi rendre cette fin de mercato encore plus palpitante pour les supporters rouge et bleu.

