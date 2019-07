En Ligue 2, un joueur a crevé l’écran cette année. Il s’agit du milieu de terrain du FC Sochaux, Lucien Agoumé. Barcelone, l’OL, Monaco, l’ASSE et Leipzig étaient notamment très attentifs à sa situation mais c’est finalement en Italie qu’il va poursuivre sa carrière. En effet, nous vous le révélions le 12 juin dernier, un accord avait été trouvé entre le club italien et le club du Doubs pour un transfert du joueur de 17 ans contre un montant de 4,5 millions d’euros plus divers bonus.

Le joueur, lui, s’est vu offert un contrat de trois ans, qu’il a accepté. Auteur de 15 apparitions et 910 minutes cette saison en Ligue 2, le milieu n’a pas inscrit de ligne de statistiques pour le moment mais ses qualités indéniables ont tapé dans l’oeil des plus grands clubs que nous avons cités plus haut. En hiver déjà, les Blaugranas et les Nerazzurri, qui le suivent depuis l’été dernier, avaient même déjà formulé des propositions. C’est finalement les Italiens qui l’ont emporté.

« L’Inter Milan annonce avoir acquis les droits de Lucien Agoumé du FC Sochaux Montbéliard. Le milieu français, né en 2002, signe un contrat de 3 ans, jusqu’en juin 2022 », peut-on lire sur le communiqué fourni par le club lombard en ce jour. Gageons donc qu’Agoumé puisse poursuivre sa progression et s’affirmer de plus en plus comme un très gros potentiel du football français.

C'est officiel ! Lucien Agoumé est désormais un joueur de l'@Inter.

L’ensemble du club souhaite le meilleur au jeune milieu #MadeInSeloncourt qui continuera à porter haut les couleurs du centre de formation du FCSM.https://t.co/1N94tYeuMV — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) July 5, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10