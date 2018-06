Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez ayant décidé de se passer de ses services, Radja Nainggolan a donc pu s’interroger tranquillement sur son avenir. Arrivé définitivement à l’AS Roma à l’été 2014 après un prêt concluant de six mois, le joueur de 30 ans a finalement choisi de changer de club cet été. Après quatre ans passés dans la capitale italienne, le milieu belge a en effet décidé de s’envoler pour Milan afin de jouer pour l’Inter.

Transféré définitivement de Cagliari à l’AS Roma pour environ 15 millions d’euros en 2014, Radja Nainggolan, pourtant encore sous contrat jusqu’en 2021, a rejoint les Nerazzurri contre un chèque de 24 millions d’euros (plus deux joueurs, Davide Santon et Nicolo Zaniolo) et a signé un contrat de quatre ans, le liant au club jusqu’en juin 2022. Le club de la Louve fait donc une belle plus-value avec l’ancien international belge, qui a pris sa retraite internationale il y a peu. Les performances du natif d’Anvers ont donc dû séduire les dirigeants milanais, lui qui a joué notamment 42 matches toutes compétitions confondues cette saison.

« Radja Nainggolan est officiellement un nouveau joueur de l’Inter Milan. Le footballeur belge a signé un contrat jusqu’en juin 2022 avec le club nerazzurro », peut-on lire dans le communiqué de l’Inter Milan. Après s’être offert Stefan de Vrij (Lazio Rome), Kwadwo Asamoah (Juventus Turin) et Lautaro Martinez (Racing Club), l’Inter réalise donc à nouveau un joli coup lors de ce mercato estival. De quoi bien se préparer pour son retour en Ligue des Champions la saison prochaine.