L’hiver dernier, le PSG n’aurait pas dit non à une belle vente d’Angel Di Maria. Des clubs chinois étaient prêts à mettre le prix pour attirer l’international argentin de 29 ans. Transparent lors de la première partie de saison, il n’était alors clairement pas retenu par le club de la capitale, qui allait recruter Julian Draxler dans les jours suivants. L’histoire est connue : l’arrivée de l’Allemand a reboosté Di Maria, bien plus performant de février à mai.

Ce sont donc des clubs plus huppés qui viennent désormais aux renseignements. Le FC Barcelone a notamment coché son nom et lancé l’opération séduction, dans laquelle Lionel Messi joue un rôle certain. Le Barça a toujours suivi Di Maria, mais il n’est pas le seul. Dans son opération reconquête, l’Inter Milan est déterminé à frapper fort sur le marché des transferts cet été. Racheté par le groupe chinois Suning, le club lombard aura à disposition des moyens financiers conséquents et il compte bien s’en servir pour arracher Di Maria au PSG.

La Une du Corriere dello Sport ne laisse pas de place au doute. L’Inter a formulé une offre de 50 M€ au club de la capitale pour l’Argentin. Une somme importante, notamment pour devancer la concurrence (Barça donc, mais aussi la Juventus Turin), qui pourrait satisfaire les exigences franciliennes. Le flou entourant l’organigramme parisien empêche d’anticiper un départ de cette envergure pour le moment. Toutefois, le journal assure que le Croate Ivan Perisic pourrait faire le chemin inverse, alors que ces derniers jours, une offre de 55 M€ du Paris Saint-Germain était évoquée...