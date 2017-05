C’était le 9 mai dernier. Mundo Deportivo listait les joueurs offensifs ciblés par le FC Barcelone, pour pallier le futur départ d’Arda Turan. Outre Bernardo Silva et Vitolo, le nom d’Angel Di Maria arrivait en bonne position. Et il faut croire que ce n’était pas qu’une supposition. En effet, aujourd’hui, Le Parisien assure que le Barça drague bel et bien l’Argentin de 29 ans, transparent en première partie de saison, performant ensuite.

Mieux, le joueur écouterait attentivement les dirigeants du club catalan et n’écarterait pas la possibilité d’un départ cet été ! Il faut dire qu’un événement récent vient semer le trouble sur la suite de l’aventure parisienne de Di Maria. La perquisition effectuée à son domicile mardi matin par les agents de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a perturbé le joueur et relancé le questionnement sur son avenir.

Au Barça, il retrouverait son ami Lionel Messi, qui milite pour sa venue. Les deux hommes s’apprécient, et leur relation technique, notamment en sélection, serait un gros plus pour les Blaugranas. Di Maria a également la capacité de jouer aussi bien en ailier qu’en troisième membre de l’entrejeu, dans le 4-3-3 barcelonais. Cela fait donc déjà un premier dossier important à gérer pour Antero Henrique, futur directeur sportif du PSG (l’officialisation de son arrivée est attendue pour la semaine prochaine).