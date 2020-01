Le Real Madrid, vainqueur du Valence FC ce mercredi soir (3-1), attend de savoir qui du FC Barcelone ou de l’Atlético de Madrid sera son adversaire en finale de Supercoupe d’Espagne. Les deux écuries s’affrontent ce jeudi soir, toujours en Arabie Saoudite, au King Abdullah Stadium (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Une belle affiche.

Pour l’occasion, les Blaugranas devraient aligner la GSM en attaque. Aligné aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi, Antoine Griezmann retrouvera donc ses ex-partenaires. Pour soutenir ses trois stars offensives, Ernesto Valverde prépare un milieu à trois, avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Arturo Vidal. Le Chilien, annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan, tiendrait la corde, aux dépens d’Ivan Rakitic.

La GSM contre João Félix-Morata

Dans les buts, c’est Neto, l’habituelle doublure de Marc-André ter Stegen, qui sera aligné. Le Brésilien sera protégé par une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Pour répondre à ce 4-3-3 traditionnel, Diego Simeone devrait lui miser sur son classique 4-4-2, avec l’indéboulonnable Jan Oblak dans les cages.

La ligne défensive des Colchoneros devrait être composée de, droite à gauche, Kieran Trippier, Felipe, José Maria Gimenez et Renan Lodi. Au milieu, l’incertitude planant sur l’état de Koke devrait conduire el Cholo à miser sur le Ghanéen Thomas Partey et le Mexicain Hector Herrera. Sur les ailes, Angel Correa à droite et Saul Ñiguez à gauche auront beaucoup de boulot et tenteront de servir au mieux le duo João Félix-Alvaro Morata.