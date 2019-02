Il avait sans doute rêvé mieux. Pour ses grands débuts avec Galatasaray, samedi, sur la pelouse d’Alanyaspor (1-1, 20e journée de Süper Lig), Kostas Mitroglou (30 ans) n’a pas franchement brillé. L’attaquant grec, prêté une saison et demie par l’Olympique de Marseille, a passé 58 minutes sur le terrain, sans montrer grand-chose : 1 tir non cadré, 67% de passes réussies, 3 duels aériens remportés (100% de réussite), 2 fautes subies. La presse turque n’a pas manqué de l’épingler.

Milliyet utilise même des mots forts : « le nouveau buteur Mitroglou a été invisible ». « Le Grec a raté son premier test. Mitroglou n’est physiquement pas au niveau désiré. Il n’a pas l’air très actif dans le jeu de transition rapide. Sa performance laisse montrer qu’il ne sera sans doute qu’un remplaçant de Mbaye Diagne », peut-on lire ce lundi dans les colonnes de la publication locale. Pour Fotomaç, Mitroglou ne « s’est pas franchement mis en évidence ».

Épinglé par la presse turque, Mitrogoal se défend

Pointé du doigt, l’international hellène (64 sélections, 17 buts), qui a reconnu une sortie plutôt ratée liée à un manque d’automatismes, s’est défendu. « Je ne me suis entraîné qu’une fois avant ce match et ce n’était évidemment pas facile. Je commence tout juste à connaître et à comprendre mes partenaires, et réciproquement. Nous voulions l’emporter, mais malheureusement, nous n’avons pu ramener qu’un nul. Je suis très déçu. Ma performance n’était pas des meilleures », a-t-il lancé, relayé par le Times en Grèce, avant de poursuivre.

« Je pense que cela ira mieux à partir de maintenant. Ce qui est important, c’est d’être champion avec l’équipe. Je vais essayer de trouver le chemin des filets pour ce faire », a-t-il conclu. L’ancien Marseillais n’aura d’ailleurs que les compétitions domestiques pour se refaire une santé. Fotomaç explique en effet que Fatih Terim ne l’a pas ajouté à la liste des joueurs qualifiés pour disputer les 16es de finale de Ligue Europa contre Benfica (Marcão, Christian Luyindama et Mbaye Diagne lui ont été préférés). L’aventure turque de Kostas Mitroglou ne démarre donc pas franchement sous les meilleurs auspices...