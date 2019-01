Le grand attaquant. Un joueur dont rêve l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons maintenant. À l’été 2017, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient essuyé plusieurs refus. Et finalement, après de très longues négociations, les Olympiens avaient bouclé l’arrivée de Kostantinos Mitroglou en toute fin de mercato, le 31 août 2017. Le Grec devait donc mener l’attaque phocéenne. Une mission importante. Mais sans doute trop compliquée pour l’international hellène.

Lors de sa première saison, le footballeur âgé de 30 ans avait trouvé le chemin des filets à 13 reprises en 30 apparitions toute compétitions confondues. Mais ses prestations n’ont pas du tout convaincu. Rapidement, les rumeurs entourant un départ se sont propagées. Mais Mitroglou est finalement resté dans la cité phocéenne. Cette saison, il a été aligné à 20 reprises toutes compétitions confondues par Rudi Garcia. Le temps pour lui de marquer 3 buts. Mais finalement, le Grec ne poursuivra pas l’aventure avec l’OM.

En plus de l’arrivée de Mario Balotelli, qui enfile donc le costume du grand attaquant trop grand pour le Grec, Mitroglou souhaitait quitter Marseille. Et il a eu gain de cause. C’est à Galatasaray qu’il va poursuivre sa carrière. « Le transfert temporaire du joueur Konstantinos Mitroglou en provenance de son club, l’Olympique de Marseille, a été convenu pour un prêt de un an et demi. Le footballeur recevra un salaire net de 1 500 000 € pour la saison de football 2018-2019 et un salaire net de 2 600 000 € pour la saison 2019-2020 », peut-on lire dans le communiqué.

