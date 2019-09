L’histoire entre Falcao et l’AS Monaco est terminée. En conflit avec son club depuis plusieurs semaines, l’attaquant colombien a quitté le Rocher pour s’envoler en direction d’Istanbul. Attendu depuis plusieurs jours là-bas, il s’est engagé avec Galatasaray qui lui offre un contrat en or pour un joueur de son âge (33 ans) doté en plus d’un passif médical lourd. Il a en effet paraphé un bail de trois ans, assorti à un gros salaire. La nouvelle vient d’être officialisée en ce lundi soir de fin de mercato.

« Un accord a été conclu avec le joueur de football professionnel Radamel Falcao Garcia Zarate et son club, l’AS Monaco Football Club, pour le transfert gratuit du joueur », informe le communiqué du club turc, qui n’a pas attendu la vente du Tigre, à qui il ne restait qu’un an de contrat, pour trouver un remplaçant. Durant l’été, Ben Yedder, Slimani et Augustin sont venus renforcer les rangs asémistes.

Falcao a connu des hauts et des bas avec Monaco

Arrivé en 2013 en provenance de l’Atlético de Madrid contre 43 M€, le Colombien s’est immédiatement acclimaté à la Ligue 1. Malheureusement pour lui, il aura été coupé dans son élan par une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant six mois. La suite sera plus compliquée entre deux prêts ratés du côté de Manchester United et de Chelsea.

Revenu en Principauté, il a connu un sacré rebond, emmenant Monaco jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions et au titre de champion de France en 2017. Il enchaîne également trois saisons consécutives à au moins 20 buts toutes compétitions confondues. Avec l’ASM où il aura fini par hériter du brassard de capitaine, il compte tout de même 83 buts en 140 apparitions.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10