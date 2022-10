PSG : Sergio Ramos et Keylor Navas accusés de soutenir la torture animale !

La suite après cette publicité

Et une de plus... De quoi parlons-nous ? D'une polémique au sein du Paris Saint-Germain... Présents lors d'une corrida à Madrid, Sergio Ramos (36 ans) et Keylor Navas (35 ans) se retrouvent, également, dans le creux de la vague. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de chars à voile, de faux comptes sur les réseaux sociaux ou d'un couac dans le positionnement des stars parisiennes mais bien d'une attaque directe de PETA, association à but non lucratif dont l'objet est de défendre les droits des animaux, révolté de voir les deux cadres du PSG soutenir ce genre d'événements.

«Après que l’entraîneur du PSG et son joueur phare aient tourné au ridicule une question sur la crise climatique, voilà que deux autres joueurs du club s’affichent soutenant l’un des pires spectacles de torture animale. Contrairement à un footballeur, un taureau ne choisit pas de participer à cette mise en scène sordide, et une corrida n’est que terreur, agonie et mort pour cet animal sensible qui ressent des émotions au même titre que nous. Il est honteux que des joueurs du PSG, censés être des modèles, promeuvent le massacre publique d’êtres sensibles. Ils devraient comprendre qu’un véritable sport n’a lieu qu’entre des participants volontaires, et que d’assister à la lente torture à mort d’un animal tâche leur image et celle de leur équipe de sang. Les joueurs du PSG ont une responsabilité envers leur public, leurs jeunes fans, et la France, qu’ils représentent à l’international, et ils se doivent de montrer l’exemple en ne soutenant pas la cruauté animale», indique, notamment, le communiqué de l'association.