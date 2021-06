L'OM veut faire coup double à la Roma !

La suite après cette publicité

Seul le temps peut dire si un mercato est réussi ou non, et le premier bilan sera fait en mai prochain. Mais une chose est sure, Pablo Longoria et ses hommes de confiance font tout pour renforcer considérablement l'effectif phocéen. Après Gerson, l'Olympique de Marseille s'apprête ainsi à boucler l'arrivée de l'espoir américain Konrad de la Fuente (FC Barcelone), et discute aussi avec David Luiz qui arriverait lui gratuit après son départ d'Arsenal.

Les Marseillais travaillent aussi sur le dossier Pol Lirola, qui était prêté par la Fiorentina cette saison et qu'ils espèrent pouvoir conserver de façon définitive du côté du Vélodrome. Un joli chantier, qui n'est clairement pas terminé. Depuis plusieurs jours, le nom de Pau Lopez revient régulièrement. L'OM serait ainsi très intéressé par le gardien espagnol de la Roma, qu'on avait pu voir brièvement en sélection en tant que troisième gardien ces dernières années.

Un joli nom en attaque

Selon les informations de Sky Italia, les négociations entre le club de Ligue 1 et celui de Serie A avancent plutôt bien et il s'agirait d'un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Une option qui, en fonction de plusieurs variables, pourrait pratiquement devenir obligatoire. N'étant pas dans les plans de José Mourinho, le portier de 26 ans formé à l'Espanyol ne sera en tout cas pas retenu par la Louve.

Et il n'y a pas que pour lui que les deux écuries discutent. L'OM a également évoqué le nom de Cengiz Ünder auprès de ses homologues italien. Prêté à Leicester cette saison, l'international turc de 23 ans est de retour en terres romaines où son avenir reste très flou. Peu utilisé en Angleterre (9 apparitions dont une seule en tant que titulaire en championnat), il pourrait donc se relancer à Marseille. Affaire à suivre...