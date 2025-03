Rennes - PSG : les notes du match

Rennes, en pleine dynamique sous la direction d’Habib Beye avec 4 victoires en 5 matchs, espérait continuer sur sa lancée et surprendre le leader, le PSG, pour affirmer son retour en forme. De son côté, le club parisien, toujours invaincu en championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, restait sur 5 succès consécutifs mais cherchait à se relever après sa défaite contre Liverpool en Ligue des champions (0-1). Un match important pour les deux équipes, à un moment charnière de la saison.

À la 16e minute, Bradley Barcola, après une course en solitaire, a tenté sa chance, mais Brice Samba a réalisé un arrêt décisif, repoussant sa frappe. Cependant quelques minutes plus tard, Barcola a inscrit l’ouverture du score, profitant d’une nouvelle percée dans la surface pour tromper Samba d’une frappe du droit (27e, 0-1). Les Rennais ont ainsi tenté de réagir avant le coup de sifflet de l’arbitre. Juste avant la pause, à la 41e, Mohamed Meite a vu sa tête percuter la transversale après avoir repris un centre près du point de penalty. Au retour des vestiaires, le PSG s’est finalement envolé grâce à Gonçalo Ramos, qui a doublé la mise sur un centre millimétré de Barcola (50e, 0-2).

Paris prend le large malgré la réponse rennaise

Mais Rennes a réagi rapidement avec Brassier, qui a réduit l’écart en reprenant de la tête un corner parfaitement tiré par Blas (53e, 1-2). Les Rennais ne se sont pas arrêtés là et Kalimuendo, tout près de l’égalisation, a manqué de peu le but (55e). Rennes a réclamé un penalty lorsque Méïté, bousculé par Lucas Hernandez alors qu’il tentait de reprendre un centre de Truffert, est tombé dans la surface. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont accordé de faute (59e). Quelques minutes plus tard, Mayulu s’est écroulé après un contact avec Brassier, mais l’arbitre n’a pas bronché, jugeant l’intervention régulière (68e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 65 25 +46 20 5 0 70 24 11 Rennes 29 25 -1 9 2 14 35 36

C’est finalement Ousmane Dembélé qui est venu sceller la victoire des siens sur un centre d’Achraf Hakimi en fin de match (90e+1, 1-3). L’ancien Barcelonais, en forme, s’est ensuite offert un doublé seulement deux petites minutes plus tard (90e+3, 1-4). Dembélé a ainsi inscrit son 20e but en Ligue 1 cette saison. Au classement, le club francilien garde le large en tête de Ligue 1. Le PSG est leader avec 65e points. De son côté, Rennes reste à la 11e position du Championnat avec 29 points. Le prochain rendez-vous pour les Parisiens est donc fixé mardi pour le choc retour face à Liverpool en Coupe d’Europe.

- L’homme du match : Bradley Barcola (7,5) : le facteur X. Plutôt discret dans les premiers instants, le numéro 29 du PSG est progressivement monté en puissance. Lorenz Assignon pourra en témoigner. Après un premier centre détourné (16e), l’ex-Lyonnais a fait parler sa vitesse et sa technique pour mettre à mal l’arrière-garde rennaise. Buteur sur un service parfait de Doué, il était tout proche du doublé sur une frappe puissante (39e) avant d’être averti pour simulation (45+2e). Au retour des vestiaires, il poursuivait son entreprise et trouvait parfaitement Ramos pour le but du break (50e). Un but, une passe décisive et de nombreuses différences faites. Un match plein. Remplacé par Hakimi (74e), passeur décisif en fin de rencontre.

Rennes

- Samba (6) : la partie démarrait fort pour l’ancien Lensois, qui était directement mis à contribution par une frappe de João Neves à l’entrée de sa surface, qu’il captait bien (4e). Alors que son équipe ne faisait que subir, il intervenait de nouveau, cette fois-ci face à Ramos, grâce à une parade de grande classe (26e). Mais sur l’action suivante, Barcola venait placer le ballon entre ses jambes pour l’ouverture du score (27e). Averti d’un carton jaune pour une protestation (34e), il empêchait ensuite son équipe de prendre l’eau en repoussant une frappe de Lee (38e). Dès le retour des vestiaires, Ramos est venu gâcher son bon travail en doublant la mise, et il n’a rien pu y faire (51e). Sur le but de Dembélé, il est totalement impuissant, puisque Hakimi décale parfaitement son coéquipier en arrivant devant le portier breton (90e+1), et il est pris à contrepied sur le doublé de l’ambidextre (90e+5).

- Assignon (5) : dans son rôle de piston droit, le Français a passé bien plus de temps à défendre qu’à attaquer. S’il a tenté d’apporter son soutien lors des rares possessions bretonnes, il était sans doute positionné trop haut pour venir en aide à Jacquet sur le but de Barcola (27e). Au cours du deuxième acte, il a eu davantage de liberté dans son couloir, ce qui lui a par exemple permis d’alerter Kalimuendo, qui a pu frapper au but (52e). Globalement, il a souvent souffert face aux offensifs parisiens.

- Jacquet (4) : le joueur formé à Rennes a beaucoup souffert face à Barcola. Il a eu tout le mal du monde à maîtriser l’attaquant des champions de France, étant très souvent pris dans son dos par son vis-à-vis. C’est exactement ce qui lui a fait défaut sur le but de l’ancien Lyonnais (27e). Celui de Ramos est une nouvelle fois lié à un appel de Barcola, sur lequel il est, encore, pris de vitesse (51e).

- Rouault (5) : le défenseur central a longtemps eu pour seule tâche de faire bloc devant son gardien, sans pouvoir réellement intervenir face à la possession parisienne. Sur l’un des rares ballons en profondeur joués par les Franciliens, il couvrait Barcola sur son but (27e). En deuxième mi-temps, il a enfin pu respirer et s’est montré assez solide.

- Brassier (6) : l’ancien Brestois a été le plus solide de l’arrière-garde des Rouges et Noirs. Il a été présent au duel pour gêner les attaquants parisiens, mais s’est aussi montré capable d’assurer des relances propres, malgré un pressing étouffant. Sa bonne prestation était récompensée par un but : il réduisait l’écart sur une tête, surgissant sur un corner (53e).

- Truffert (6) : sur le plan défensif, le joueur de 23 ans a moins souffert qu’Assignon, sûrement grâce au fait que les Parisiens ont largement privilégié le côté droit pour mener leurs attaques. Mais en attaque, c’est son couloir qui a souvent été à l’origine des tentatives de réaction rennaise. Il aurait pu être passeur décisif sur un très bon centre, mais la tête de Meïté finissait sur la barre (42e).

- James (5,5) : celui qui a rejoint le Stade Rennais l’été dernier a fait le travail. Dans un premier acte largement dominé par les Parisiens, il a bien soutenu sa défense, sans réussir à alerter ses attaquants sur les rares ballons de contre obtenus. Lors du deuxième acte, il est resté plus en retrait que Koné, ce qui a permis à son arrière-garde d’être beaucoup moins débordée qu’en première mi-temps, puisque son équipe a davantage tenu le ballon. Remplacé par Fofana (72e), qui a pu profiter du temps fort de son équipe pour amener de la projection.

- Koné (5,5) : en première période, le Canadien n’a pas eu l’occasion de se projeter, passant la majeure partie de son temps à courir derrière le ballon. Mais durant les quarante-cinq dernières minutes, il a bénéficié de bien plus d’espace, et il ne s’est pas gêné pour l’utiliser. Il traversait par exemple tout le terrain pour mener un contre et trouvait ensuite une bonne solution (57e). Sans ballon, il s’est même permis d’aller chercher très haut les Parisiens. Remplacé par Matusiwa (72e), assez discret.

- Blas (5,5) : pendant les quarante-cinq premières minutes, le numéro dix breton a tenté de faire parler son habileté technique pour permettre aux siens de relancer proprement sur le côté droit, sans y parvenir. Après l’ouverture du score adverse, il a tenté de sonner la révolte, mais sa frappe était trop croisée. En deuxième partie de rencontre, il a été assez présent dans le jeu de son équipe, profitant de la plus large possession de celle-ci. Plusieurs fois, il a été vu tentant de rentrer sur son pied gauche, mais il n’a pas réussi à créer de sérieux déséquilibres. Il aurait pu égaliser après avoir chipé le ballon dans les pieds parisiens aux abords de la surface, mais il tombait sur Safonov (79e). Blessé à la cuisse, il a été contraint de céder sa place. Remplacé par Tamari (82e).

- Kalimuendo (5,5) : l’avant-centre rennais a traversé la première mi-temps comme un fantôme. Harcelé à chacune de ses prises de balle, il n’a presque jamais eu l’occasion de s’exprimer, d’autant plus que son équipe avait énormément de mal à ressortir le cuir et à l’alerter. Mais en seconde mi-temps, il a donné le tournis à Beraldo. Sur le côté gauche, il s’est montré très percutant et a amené beaucoup de danger. À noter que c’est lui qui a amené le corner sur lequel Brassier a réduit l’écart, forçant Safonov à s’illustrer par une parade (52e).

- Meïté (4,5) : le joueur de 17 ans a mis du temps à rentrer dans la partie. Fébrile, il ne parvenait pas à réaliser le geste juste, à l’image de cette contre-attaque rennaise tombée à l’eau à la suite de sa mauvaise passe (20e). Pourtant, c’est bien lui qui aurait pu être l’auteur de l’égalisation, grâce à un magnifique coup de tête qui terminait sa course sur la transversale (42e). Toujours assez effacé en seconde période, il avait le but du deux partout au bout du pied, mais manquait d’agressivité (73e). Remplacé par Furuhashi (81e).

PSG

- Safonov (6) : préféré à Donnarumma pour débuter ce match de la 25e journée de L1, le Russe de 26 ans a vécu un premier acte assez tranquille. Profitant de l’outrageuse domination des siens, il n’a pas été réellement inquiété durant 45 minutes, si ce n’est sur cette frappe de Blas flirtant avec son montant (30e) et cette tête de Meïté repoussée par la barre (41e). Décisif face à Kalimuendo (52e), il ne pouvait cependant rien sur la tête de Brassier (53e). En fin de match, il s’illustrait encore face à Blas (80e) pour préserver la victoire des siens. Une prestation solide.

- Zaïre-Emery (5,5) : capitaine des Rouge et Bleu le jour de ses 19 ans, WZE débutait ce match dans un rôle inédit de latéral droit. Un poste qu’il a finalement assez peu occupé au regard de la domination parisienne. Bien plus présent dans l’entrejeu, il a participé à l’emprise collective francilienne. Sérieux, il n’a pas non plus éclaboussé cette rencontre de son talent.

- Beraldo (4) : en l’absence de Marquinhos, non convoqué pour le déplacement à Rennes, le défenseur brésilien de 21 ans prenait place au sein de la défense parisienne. Rarement inquiété au cours du premier acte, le numéro 35 a beaucoup plus souffert après la pause. Coupable de plusieurs placements douteux, il a surtout été bousculé par Kalimuendo, très précieux pour le SRFC. En difficulté, il était tout proche d’offrir le but de l’égalisation à Meïté avant de se reprendre. Une prestation globalement insuffisante.

- Pacho (6) : aux côtés de son homologue brésilien, l’Equatorien a lui rendu une prestation relativement sérieuse. Bien aidé par le visage amorphe des Rennais sur le plan offensif, surtout en première période, il n’a pas commis de grossières erreurs. Un match propre malgré ce duel de la tête perdu face à Mohammed Kader Meïté qui aurait pu offrir l’égalisation au SRFC. Auteur d’un magnifique sauvetage après la pause (57e).

- Hernandez (6,5) : de retour à la compétition depuis quelques semaines après une longue période d’indisponibilité, l’international français a montré un très beau visage sur la pelouse du Roazhon Park. Disponible pour ses partenaires, il a parfaitement animé son couloir gauche tout en faisant preuve d’une solidité certaine sur le plan défensif (8 duels remportés sur 12 disputés). Averti pour un excès d’engagement (37e), il a moins brillé après la pause et était tout proche de concéder un penalty après un duel limite avec Meïté (59e). Remplacé par Nuno Mendes (64e), sérieux en fin de match.

- Neves (7,5) : dans un rôle de sentinelle, le crack portugais a une nouvelle fois livré un match de patron. Impérial dans le duel (5 duels remportés sur 7 disputés, 10 ballons récupérés, 3 interceptions) et toujours aussi bluffant techniquement, il a dicté son rythme dans l’entrejeu. Auteur d’une frappe puissante captée par Samba (4e), il s’est également distingué par une très belle qualité de passe. Remplacé par Kvaratskhelia (64e), qui n’a pas tardé à se mettre en évidence en multipliant les frappes sur le but rennais et en faisant vivre un véritable cauchemar à la défense bretonne. A l’origine du troisième but parisien, il a réveillé les siens. Quelle entrée.

- Mayulu (5,5) : auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 19 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Titi Parisien - régulièrement loué pour sa maturité - était une nouvelle fois récompensé par son coach. Titulaire dans l’entrejeu, le numéro 24 parisien a encore prouvé l’étendue de son talent. Loin d’être impressionné, il a multiplié les percussions et les décalages précis. Plus discret au fil des minutes, il a progressivement baissé en intensité, sans pour autant faillir (6 duels remportés sur 12, 3 ballons récupérés).

- Lee (5,5) : remplaçant contre l’OL et le LOSC, l’international sud-coréen (35 sélections, 9 buts) retrouvait une place dans le onze pour ce déplacement en terres bretonnes. Présent dans le couloir droit de l’attaque parisienne en l’absence de Dembélé, préservé avant le choc face à Liverpool, il s’est montré relativement discret au cours du premier acte, excepté cette frappe repoussée par Samba (38e). Plutôt juste techniquement, il a aussi contribué sur le plan défensif (5 ballons récupérés). Remplacé par Vitinha (64e), précieux pour redonner une autorité certaine aux Parisiens en fin de rencontre et passeur décisif sur le deuxième but de Dembouz.

- Doué (7,5) : aligné en plein coeur de l’entrejeu, l’ex-Rennais a particulièrement brillé face à son ancien club. Fort d’une incroyable justesse technique et précieux dans ses percussions, le numéro 14 parisien a par ailleurs fait preuve d’une très grande mobilité pour déstabiliser le bloc rennais. Auteur d’un service parfait pour Ramos (27e), il était une finalement récompensé de ses efforts en délivrant un nouveau caviar à Barcola, auteur de l’ouverture du score (27e). Une grosse activité et de nombreuses différences faites tout au long du match, à l’instar de cette nouvelle transmission splendide pour Barcola sur le second but francilien. Précieux.

- Ramos (6) : profitant du turnover effectué par Luis Enrique, le buteur portugais avait l’occasion de se mettre en valeur. Rarement trouvé au cours du premier acte, il était proche d’ouvrir le score mais sa frappe, trop tendre, ne trompait pas Samba (27e). Tout proche du break après une nouvelle frappe de Lee repoussée par Samba (38e), l’ancien joueur de Benfica n’était pas en réussite mais profitait finalement d’un centre parfait de Barcola pour trouver la faille et faire le break (50e). Remplacé par Dembélé (64e), assez discret dans la dernière demi-heure de jeu et coupable d’un gros raté dans les ultimes instants avant de se reprendre en faisant le break sur un caviar d’Hakimi (90+1e) avant de s’offrir un doublé sur une frappe au premier poteau (90+4e). Son 20e but en L1.

