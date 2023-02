Manchester City : Julián Álvarez bientôt prêté au FC Barcelone ?

La suite après cette publicité

Arrivé en Angleterre à l’été 2022 en provenance de River Plate, Julián Álvarez ne connaît pas forcément les débuts rêvés du côté de Manchester City. Auréolé d’un titre de champion du monde après la victoire finale de l’Argentine contre la France en décembre dernier, l’attaquant de l’Albiceleste peine, en effet, à convaincre Pep Guardiola. Titulaire à cinq reprises, seulement, sur un total de seize rencontres depuis le retour du Mondial 2022, le gamin de Calchín suscite de nombreuses interrogations au royaume de Sa Majesté.

Resté sur le banc lors du match nul (1-1) concédé par les Skyblues face au RB Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l’Argentin (19 sélections, 7 buts) était bel et bien de retour à l’occasion de la 25e journée de Premier League. Aligné aux côtés de Phil Foden, Jack Grealish, et Erling Haaland, le numéro 19 de City en a d’ailleurs profité pour retrouver le chemin des filets et compte désormais 10 buts en 30 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Auteur d’un grand Mondial avec l’Albiceleste, le buteur de 23 ans aspire, cependant, à mieux. Que ce soit sur le terrain avec son temps de jeu ou en dehors, la tendance est claire : Julián Álvarez souhaite entrer dans une nouvelle dimension. Dans cette optique, l’attaquant des Citizens aimerait, dans un premier temps, débuter des discussions pour améliorer ses conditions salariales. Une volonté sans lendemain puisque les champions d’Angleterre n’ont, pour l’heure, toujours pas entamées les négociations.

Une situation qui pousse l’Argentin à se questionner si l’on en croit les dernières informations de la presse espagnole. Selon Mundo Deportivo, le joueur pourrait ainsi être tenté par un prêt au Barça afin de grapiller des minutes. Déjà intéressés par le profil de l’Argentin avant qu’il ne rejoigne City, les Blaugranas sont, quant à eux, toujours à la recherche d’un jeune attaquant. Si Vitor Roque, jeune pépite de l’Athletico Paranaense, est souvent évoqué, Julián Álvarez pourrait donc bien être le choix final des Culers. Manchester City est sous pression et les négociations vont devoir débuter…