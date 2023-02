Premier League : Manchester City écrase Bournemouth et reste au contact d’Arsenal

La suite de la 25ème journée de Premier League offrait un duel a priori déséquilibré sur le papier entre Bournemouth et Manchester City. Après la victoire d’Arsenal face à Leicester (1-0), les Cityzens se retrouvaient donc provisoirement à cinq longueurs des Gunners avant le coup d’envoi. Mais les joueurs de Guardiola pouvaient revenir à deux points en cas de victoire donc. Surtout contre des Cherries avant-derniers du championnat anglais même si ces derniers avaient retrouvé le chemin du succès dernièrement. Sans surprise, on assistait à pilonnage en règle de la défense de Bournemouth dès les premières minutes de la rencontre.

Alors que les coéquipiers de Gündogan mettaient tout de suite une pression considérable sur l’arrière-garde adverse sans trouver la faille, il fallait tout de même attendre la fin du premier quart d’heure pour voir le score évoluer. Après une offrande de son capitaine, Foden tentait de dribbler Neto qui s’illustrait mais Haaland suivait bien pour envoyer une lourde frappe sur la transversale et Alvarez, à la réception, pouvait conclure (15e, 1-0). A la demi-heure de jeu, le Norvégien profitait à son tour d’un centre de son capitaine et d’une remise involontaire de Foden pour faire le break de près (29e, 2-0). Bournemouth se procurait une petite occasion par l’intermédiaire de Traoré qui obligeait Ederson à intervenir (38e) mais c’est bien City et Foden qui enfonçaient leurs adversaires juste avant la mi-temps à la suite d’une erreur défensive (45e, 3-0).

Manchester City reste au contact d’Arsenal

Au retour des vestiaires, les joueurs de Guardiola revenaient avec les mêmes intensions qu’en première période. Les Cityzens continuaient de se projeter vers l’avant pour amener le danger dans la surface de réparation adverse. Alvarez mettait encore une fois Neto à contribution mais l’Argentin était finalement signalé en position de hors-jeu (48e). Quelques minutes plus tard, le gardien de Bournemouth réalisait une nouvelle parade sauf que le cuir revenait sur Alvarez. Même si la nouvelle recrue des Mancuniens ratait sa frappe, le ballon terminait sa course dans la cage des Cherries après la déviation de Mepham (51e, 4-0). L’intensité retombait ensuite dans cette rencontre.

Si les coéquipiers de Gundogan commençaient à tenir le résultat, les locaux, eux, tentaient le tout pour le tout afin de sauver l’honneur. Solanke était dans un premier temps contré par la défense mancunienne (68e) mais Lerma trouvait enfin la faille dans les tous derniers instants de cette partie (83e, 4-1). Au classement, Manchester City revient au contact d’Arsenal. Lors de la prochaine journée de Premier League, les Cityzens accueilleront Newcastle tandis que les Cherries iront affronter Arsenal.