Bayern : Alphonso Davies sort du silence après la rumeur du Real Madrid

C’est l’une des rumeurs qui vont rythmer les prochains mois jusqu’au mercato estival. Alphonso Davies est l’une des principales cibles du Real Madrid pour l’été prochain. L’arrière latéral canadien du Bayern Munich met fin à son contrat en 2025 et reste non renouvelé, malgré la belle offre de l’équipe bavaroise qui a été présentée à son agent. Il veut être au plus haut niveau de l’échelle salariale de l’équipe et son flirt avec le Real Madrid lui a même valu une tape sur les doigts de la part de Thomas Tuchel. Dans l’interview accordée au média allemand Kicker, Alphonso Davies a eu de bons mots pour son club actuel et en a profité pour se défendre contre les accusations :

La suite après cette publicité

«Je me sens très à l’aise ici, je joue pour une équipe incroyable, l’une des meilleures d’Europe. Je reste concentré et je donne tout pour l’équipe et pour nos supporters. En 2020, personne ne m’avait vraiment sur sa liste. J’étais relativement inconnu et j’ai tenu parole. Après cela, les attentes à mon égard étaient grandes. Je pense qu’en général j’ai rendu justice à cela, mais bien sûr pas toujours, pas à chaque match. Il y a très peu de joueurs qui parviennent vraiment à faire cela tout au long de leur carrière. Mon style de jeu a un peu changé depuis. Un peu moins de tricks, un peu moins de dribbles, un peu moins de risques, mais aujourd’hui. Je comprends mieux les choses qu’il y a quatre ans . Bien sûr, aujourd’hui, j’ai plus d’expérience, mais je suis encore jeune et je veux continuer à apprendre et à m’améliorer»