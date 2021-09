Liga : avec un Karim Benzema en feu et Camavinga buteur, le Real Madrid s'offre le Celta Vigo

En clôture de la 4ème journée de Liga, le Real Madrid recevait le Celta de Vigo. A cette occasion, les Merengues retrouvaient leur antre du Santiago Bernabeu après plusieurs mois de travaux. Victorieux 1-0 du Betis Séville avant la trêve internationale, les Merengues visaient un troisième succès cette saison. De son côté, le Celta défait par Bilbao (0-1) lors de la dernière journée, espérait contrecarrer les plans de son adversaire du soir. Pour cette affiche de 21 heures, Carlo Ancelotti optait pour un 4-3-3 avec Hazard, Benzema et Vinicius en pointe. Eduardo Coudet s'appuyait sur un 4-4-2 avec le duo Aspas, Santi Mina en attaque. Les Merengues se faisaient suspendre en début de match. Suite à un cafouillage dans la surface, Casemiro et Nacho se loupaient, Santi Mina en profitait et ajustait de près Courtois (0-1, 4e). Vexé, le Real partait à l'assaut des buts gardés par Dituro. Le portier du Celta sauvait d'ailleurs les siens sur une tête de Vinicius (7e).

La suite après cette publicité

Les hommes d'Ancelotti poussaient et Hazard voyait sa tentative bien captée par Dituro (15e). Fort logiquement, la Casa Blanca recollait au score. Suite à un long ballon de Casemiro, Valverde sur la droite redressait le ballon et servait Benzema au point de penalty. L'attaquant français trompait Dituro d'une belle volée (1-1, 24e). Malheureusement pour le Real, les hommes d'Eduardo Coudet reprenaient l'avantage à la demi-heure de jeu. Sur un contre, Hugo Mallo Novegil distillait un excellent centre pour Franco Cervi qui voyait sa talonnade renvoyée par le poteau. Le cuir revenait sur le milieu gauche qui inscrivait le deuxième but (1-2, 32e).

Karim Benzema dans tous les bons coups, première réussie pour Camavinga

Juste avant la pause, le Real Madrid pensait égaliser par Benzema mais Casemiro se trouvait en position de hors-jeu (39e). Au retour des vestiaires, les Merengues ne tardaient pas à égaliser. Gutierrez distillait un bon centre pour Benzema dont la superbe tête trompait Dituro (2-2, 46e). Neuf minutes plus tard, les Madrilènes prenaient le contrôle des opérations. Benzema lançait dans la profondeur Vinicius qui ajustait de près Dituro (3-2, 55e). Friables défensivement ce soir, les protégés d'Ancelotti se retrouvaient sous pression et Courtois sauvait les siens par deux fois (57e). A la 66ème minute, Carlo Ancelotti décidait d'offrir ses premières minutes sous le maillot madrilène à Eduardo Camavinga (66e).

Quelques secondes après l'entrée en jeu du milieu français, Vinicius profitait d'une erreur de Nestor Araujo pour filer seul au but mais butait sur Dituro (66e). Six minutes après son entrée, Camavinga allait entrer dans l'histoire de son nouveau club. Modric se faufilait dans la défense du Celta et voyait son extérieur du pied repoussée par Dituro. Le ballon revenait sur l'ancien Rennais qui poussait le cuir au fond des filets (4-2, 72e). En fin de match, le Real Madrid obtenait un penalty suite à une faute de Denis Suarez sur Vinicius (86e). Karim Benzema ne tremblait pas et s'offrait un triplé (5-2, 88e). Grâce à ce quatrième succès de la saison, la Casa Blanca se hissait à la deuxième place au classement avec dix points.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Retrouvez le classement de la Liga ici.