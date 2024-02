Le PSG et le LOSC font sauter la banque

Après avoir affronté le 3e de Ligue 1, Brest, en championnat puis en Coupe ces deux dernières semaines, le PSG accueille samedi soir au Parc des Princes le 4e du classement, le LOSC. Un nouveau choc pour les hommes de Luis Enrique, à 4 jours du huitième de finale tant attendu de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.

Il ne faudra donc pas se louper face à un solide adversaire, histoire de ne pas créer du flou avant la compétition européenne. Véritable répétition générale, ce match ne devra pas accoucher de la moindre mauvaise surprise pour le PSG, notamment les blessures. Il a déjà fallu retenir son souffle pour Kylian Mbappé, touché à la cheville contre Brest mercredi soir…

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes :

Match nul, cote à 4,35

Encore un match nul au Parc des Princes ? Et oui, la dernière réception, en Ligue 1, a accouché d’un 2-2 contre Brest. Le LOSC peut prétendre à une telle issue, vu sa bonne série de résultats (si l’on enlève l’élimination en Coupe de France face à l’OL), avec un onze bien établi et un plan de jeu bien défini. D’ailleurs, le match aller entre les deux équipes s’était achevé sur un 1-1, grâce à un but de Jonathan David en toute fin de rencontre. Rebelote au Parc des Princes ?

But de Gonçalo Ramos, cote à 2,65

Certains croient que Gonçalo Ramos a fait du tort à Luis Enrique dans une autre vie, tant l’entraîneur espagnol fait peu appel à l’attaquant portugais, recruté à prix d’or au Benfica Lisbonne cet été. Mais mine de rien, Ramos a inscrit un but lors de chacune de ses apparitions en Coupe de France. Le coup reçu à la cheville par Mbappé contre Brest peut aussi inciter le coach espagnol à relancer le Portugais à la pointe de l’attaque. Alors, un but de Gonçalo Ramos en Ligue 1 ? Cela n’est plus arrivé depuis le 24 novembre, date de sa dernière titularisation contre l’AS Monaco, mais on y croit !

But d’don Zhegrova, cote à 5,30

C’est l"homme en forme du LOSC ces dernières semaines. L’ailier droit au pied gauche magique Edon Zhegrova a inscrit quelques buts magnifiques, le dernier en date contre Clermont. Il est surtout une véritable pile électrique sur son flanc droit, avec des dribbles instinctifs. Il n’est d’ailleurs pas le meilleur dribbleur de L1 pour rien. On l’imagine bien torturer le latéral gauche du soir, qui sera Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo, et inscrire encore un joli but.

