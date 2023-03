Le geste fort de Marco Verratti après Bayern-PSG

La suite après cette publicité

Pointé du doigt par Christophe Galtier après la défaite du PSG face au Bayern Munich (2-0) mercredi dernier, El Chadaille Bitshiabu a été tranquillisé par ses coéquipiers. S’il a été reçu lors des jours suivants en entretien par son entraîneur, afin de débriefer la soirée, Marco Verratti se serait également entretenu avec le jeune défenseur de 17 ans.

Selon Le Parisien, l’international italien, pas irréprochable sur le premier but munichois où il tente, devant sa surface, de se retourner avec le ballon, aurait tenu un discours bienveillant auprès de son coéquipier. Le quotidien rapporte que le milieu de terrain de 30 ans aurait tout simplement endossé la responsabilité du but, et aurait rassuré le défenseur de 17 ans, qui pourrait d’ailleurs être titularisé ce dimanche face à Rennes (17h05), en l’absence de Marquinhos, toujours blessé.

