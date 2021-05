BL : le Bayern Munich et Robert Lewandowski collent un set à Gladbach

Sacré champion d'Allemagne pour la neuvième fois de rang un peu plus tôt dans la journée, le Bayern Munich voulait fêter cela dignement. Et les Bavarois avaient de la chance puisque la 32e journée offrait un duel contre le Borussia Mönchengladbach (7e). Contre un solide adversaire, les Bavarois pouvaient s'attendre à un match accroché mais il n'y en a rien été. Nettement au-dessus, le Rekordmeister a roulé sur son adversaire comme sur une autoroute. Le match débutait de la meilleure des manières pour la bande d'Hans-Dieter Flick quand Robert Lewandowski ouvrait le score dés les premières secondes (2e). Dans la foulée, Thomas Müller permettait au Bayern Munich de prendre le large (23e). Au sommet de son art, le club bavarois inscrivait deux nouveaux buts avant la pause via Robert Lewandowski (34e) et Kingsley Coman (44e).

Au retour des vestiaires, Marco Rose faisait rentrer Hannes Wolf et Alassane Pléa mais cela ne permettait pas d'inverser la tendance. Sur penalty suite à une main de Florian Neuhaus (65e), Robert Lewandowski s'offrait un triplé (66e). Le 39e but de la saison en Bundesliga pour le Polonais qui revenait à une longueur du record détenu par Gerd Müller. Tanguy Kouassi entré à la 70e minute était exclu au bout de 5 minutes (75e) et laissait le Bayern Munich à dix. Cela ne changeait rien et Leroy Sané inscrivait son but (85e). Une victoire large, nette et sans bavure 6-0 pour le Bayern Munich. Jeu, set et match.

