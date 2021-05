Bundesliga : le Bayern Munich remporte son neuvième titre d'affilée

Si la Juventus a vu sa série de titres s'arrêter aux dépens de l'Inter Milan il y a quelques jours, une autre hégémonie tient et résiste au temps. Il s'agit de celle du Bayern Munich en Bundesliga. Le club allemand a remporté le titre chaque année depuis 2013 et voulait poursuivre en 2021. Malgré une défaite rapide 4-1 contre Hoffenheim, le Bayern Munich a pris les devants dès la 6e journée.

Le Bayer Leverkusen reprendra la tête de la 11e à la 13e journée, mais les joueurs qui étaient alors coachés par Peter Bosz vont ensuite s'écrouler pour laisser place à une lutte à deux entre le géant bavarois et le RB Leipzig. En tête à partir de la 13e journée, le Bayern Munich ne va pas tomber de son piédestal, même si l'équipe de Julian Nagelsmann ne va pas relâcher son rythme.

Une domination sans partage

Lors de la 27e journée de Bundesliga, il n'y avait que 4 points entre les deux équipes quand elles se sont rencontrées. Finalement, le Bayern Munich l'a emporté 1-0 et a su creuser son avantage au meilleur des moments. Continuant sur cette lancée, le Bayern Munich avait l'occasion d'être champion à la 31e journée, mais sa défaite 2-1 contre Mayence ne lui a pas permis de composter ce titre.

Alors pour le compte de la 32e levée ce samedi, le Bayern Munich voulait se rattraper. Rencontrant, le Borussia Mönchengladbach à 18h30, les hommes d'Hans-Dieter Flick pouvaient s'assurer le trophée en cas de succès. Mais finalement, ils n'ont pas eu besoin de jouer pour officialiser un nouveau sacre puisque le RB Leipzig a chuté contre le Borussia Dortmund. Les Marsupiaux se sont imposés 3-2 et permettent ainsi au Bayern Munich de décrocher un neuvième titre de rang.

Présents depuis le premier sacre, Manuel Neuer, Javi Martinez, Jérôme Boateng et David Alaba font partie des symboles de cette suprématie et les trois derniers cités vont quitter le club cet été. Thomas Müller remporte sa 10e Bundesliga puisqu'il avait été aussi de la partie en 2010. Enfin, Kingsley Coman poursuit son incroyable moisson. A seulement 24 ans, il remporte sa 6e Bundesliga lui qui avait aussi remporté deux Serie A avec la Juventus et deux Ligue 1 avec le PSG. Un 10e titre de champion national et déjà un 24e titre pour lui.