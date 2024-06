Xavi Simons brise le silence sur un éventuel retour au PSG !

Où jouera Xavi Simons la saison prochaine ? Pour l’heure difficile de le dire tant le milieu offensif néerlandais (15 sélections, 1 but) se retrouve au coeur des rumeurs. Prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, l’intéressé se verrait bien rester outre-Rhin, qui plus est après sa belle saison ponctuée de 8 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Oui mais voilà, son rendement intéressant séduit forcément la concurrence et vient complexifier la donne. Dans cette optique, le Bayern Munich a décidé de passer à l’action en entamant des négociations concrètes avec le club de la capitale française.

La suite après cette publicité

L’idée ? Enrôler le natif d’Amsterdam sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Alors que le joueur de 21 ans s’éloigne inexorablement de la Ville Lumière - malgré les récentes déclarations élogieuses de Luis Enrique à son sujet - le principal concerné a finalement décidé de sortir du silence. Interrogé en zone mixte, quelques instants après le match nul (0-0) entre l’équipe de France et les Pays-Bas - une rencontre où le Batave a bien failli débloquer la situation avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu de Denzel Dumfries - Simons s’est, en effet, exprimé sur son avenir.

À lire

Mercato PSG : Milan Skriniar ouvre la porte à un départ

Simons entretient le flou…

«Je ne sais pas. Pour l’instant, je suis heureux avec ma sélection, après l’Euro, on verra ce qui va se passer», a tout d’abord confié le droitier d’1m79 passé par le PSV Eindhoven. Une sortie médiatique faisant écho aux propos tenus par Clarence Seedorf, ancien joueur néerlandais, quelques minutes plus tôt :« Xavi est un des meilleurs talents européens, je suis très heureux qu’il continue au PSG», avait notamment assuré l’ex-milieu de l’AC Milan. «Si j’ai envie de revenir ? J’étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J’étais à Leipzig cette année. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps. Ce sera bien», a alors rétorqué celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 avec les champions de France en titre.

La suite après cette publicité

Refusant d’en dire plus, le numéro 20 du RB Leipzig a quoi qu’il en soit laissé planer le doute quant à son futur. De quoi maintenir une totale incertitude, et ce malgré l’optimisme bavarois dans ce dossier. Dans le viseur du dernier 3e de Bundesliga, disposé à l’idée de formuler une offre de prêt avec obligation d’achat, comprise entre 60 et 70 M€, Simons reste également dans les petits papiers du RB Leipzig, bien décidé à poursuivre l’aventure avec le crack néerlandais. Quant au PSG et si nous vous révélions que l’intéressé ne semblait pas forcément prêt à faire son retour dans l’Hexagone, la porte ne semble pas totalement fermée. Une chose est sûre, ce feuilleton n’a pas encore rendu son verdict et chaque prétendant a bien l’intention de tirer son épingle du jeu…