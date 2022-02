FC Metz-OM : la réaction à chaud d'Arkadiusz Milik

Quelques minutes après la victoire acquise sur le terrain du FC Metz (2-1), l'attaquant de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik a confié au micro de Prime Video ne pas avoir compris la décision de Jorge Sampaoli de ne pas le titulariser à Saint-Symphorien. Le Polonais s'est dit néanmoins content du résultat final, permettant aux Olympiens de confirmer leur deuxième place en Ligue 1.

«Je suis content d'avoir aidé mon équipe à gagner, 3 points c'était le plus important aujourd'hui. Pas titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot. On est très content de ça, mais il faut toujours progresser, on sait qu'on peut encore faire mieux qu'aujourd'hui. Il reste beaucoup de matchs, il faut être intelligent, malin, il reste beaucoup de matchs à jouer. Je suis très content de ce but, un but très beau».