OM : Jean-Pierre Papin est unanime pour Gattuso

Après des semaines tumultueuses, l’Olympique de Marseille a profité de l’arrivée de Gennaro Gattuso et de la trêve internationale pour retrouver du calme. Avant celle-ci, les Phocéens avaient montré un joli visage à la maison face au Havre en s’imposant 3-0, pour venir confirmer les belles promesses entrevues sous la houlette du tacticien italien. Un coach et un homme que semble totalement valider Jean-Pierre Papin, ancienne gloire de l’OM et de l’AC Milan.

«Maintenant, je suis conseiller du président de Marseille et je suis heureux que Gennaro Gattuso soit notre entraîneur. Il a les bonnes valeurs pour notre club. J’ai immédiatement dit que Gattuso après Marcelino était le bon choix», raconte Papin sur scène au Festival dello Sport. Il en a également profité pour glisser un petit mot à propos des Rossoneri : «Nous parlons beaucoup de Milan avec Gattuso, nous l’avons fait quelques minutes après la première rencontre à Marseille.»