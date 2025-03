Équipe de France : pourquoi Rayan Cherki va encore devoir attendre les Bleus

Nom : Cherki. Prénom : Rayan. Profession : footballeur et… artiste. À 21 ans, le Lyonnais est un véritable talent qui pue le football comme certains aiment le dire. Ses gestes de classe ont notamment enflammé les réseaux sociaux où de nombreux supporters de l’OL suivaient tous ses matches dans les catégories jeunes. Ils attendaient de le voir à l’œuvre avec les pros, qu’il a rejoint à l’âge de 16 ans, pour confirmer au plus haut niveau. Mais sa confirmation a mis du temps à venir. Malgré des qualités évidentes, le joueur de la génération 2003, celle des Jude Bellingham et Jamal Musiala, a parfois manqué de régularité, de maturité et de simplicité dans ses gestes. Il a aussi eu du mal à trouver sa place sous les ordres de certains entraîneurs, dont Peter Bosz ou encore Fabio Grosso. Laurent Blanc et Pierre Sage ont mieux cerné le footballeur et le jeune homme. C’est avec eux qu’il a progressé le plus. Paulo Fonseca profite à présent du Français, qui a été pourtant proche d’un départ l’été dernier.

Cela lui a peut-être servi de déclic puisqu’il réalise sa meilleure saison au sein de son club formateur. Actuellement, Cherki c’est 8 buts et 18 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Il faut préciser qu’il est aussi bon sur le sol français qu’en Europe, où il a marqué 2 buts et délivré 8 passes décisives en Ligue Europa. Titulaire en puissance, le natif de Lyon a passé un cap et est devenu quasi indispensable pour les siens. De quoi faire les affaires de John Textor et de l’OL, qui n’auront aucun mal à trouver un acheteur cet été. Peut-être qu’il viendra d’Angleterre, où Liverpool a été cité parmi ses prétendants. Depuis vendredi, de nombreux fans anglais sont d’ailleurs prêts à l’accueillir les bras grands ouverts. Il faut dire que Rayan Cherki a fait très forte impression en amical face à la sélection U21 de l’Angleterre.

Cherki explose enfin au plus haut niveau

Dans tous les bons coups, il a fait l’étalage de toutes ses qualités. Tel un maestro, il a dirigé à la baguette ses coéquipiers, servant avec précision et talent Quentin Merlin sur l’égalisation (1-1) et Hugo Ekitike, après une ouverture géniale et millimétrée, sur le but du 2-1. Puis, il a enfilé le costume de buteur en fin de match pour marquer du gauche le cinquième but des Bleuets lors de la victoire 5 à 3. Mais on ne peut pas résumer son match à ses statistiques. Cherki a eu un réel impact sur le jeu des joueurs de Gérald Baticle. Une prestation réussie qui a été une belle réponse à Didier Deschamps, qui ne l’a pas convoqué avec les A durant ce mois de mars. Le sélectionneur a préféré miser sur un profil comme celui de Désiré Doué, plutôt que celui de Maghnes Akliouche (ASM) ou de Rayan Cherki, dont les performances lui auraient certainement ouvert les portes de l’équipe de France A par le passé. Cela n’aurait rien eu de surprenant qu’un joueur dans une telle forme soit appelé et testé par le staff tricolore.

Mais ça n’a pas été le cas cette fois-ci. Le 13 mars dernier, DD a été clair sur son cas et celui d’Akliouche. «Ce sont aussi deux très bons joueurs qui font de belles choses dans leurs clubs, avec des profils pas identiques. Mais ils sont censés être concernés par l’Euro Espoirs, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en A.» Hier soir, après la qualification des Bleus pour le Final Four de la Ligue des Nations, le sélectionneur tricolore a un peu plus ouvert la porte au joueur de l’OL. « Que Rayan, comme d’autres, aient le potentiel de venir en Équipe de France A : oui, bien évidemment. Il y a du monde, à lui de confirmer. Il fait de très belles choses avec son club, il a été décisif lors de ce match contre l’Angleterre.» La porte n’est donc pas fermée, mais le polyvalent milieu offensif, qui a quitté les Espoirs en raison d’une contusion au pied gauche, va devoir poursuivre sur sa lancée et jouer des coudes.

Dans la salle d’attente des Bleus

Car les places sont chères avec les A. Désiré Doué, dont le profil plaît plus au staff tricolore, a plutôt fait bonne impression pour sa première sélection hier soir. On imagine donc mal DD laisser actuellement un joueur offensif de côté. Au milieu, le profil créatif de Cherki pourrait faire beaucoup de bien alors que le jeu proposé ces derniers mois par les champions du monde 2018 a été plutôt fade et sans saveur. Mais la prestation de Michael Olise, buteur et passeur décisif hier soir en tant que meneur de jeu, a répondu aux attentes du staff. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Cherki. En ce qui concerne les autres joueurs dans l’entrejeu, Deschamps semble vouloir avancer avec des éléments qui ont un peu plus de vécu en équipe de France ou qui ont des profils différents tels que Mattéo Guendouzi ou Manu Koné. Autre point qui ne plaide pas en sa faveur, le sélectionneur pourrait être tenté de le laisser à disposition des Espoirs, qui vont participer à l’Euro U21 2025 cet été. De quoi retarder une éventuelle convocation avec les A, où il doit composer avec la forte concurrence et la volonté de DD de s’appuyer sur un groupe qui vit bien ensemble depuis plusieurs mois.

Il faut aussi ajouter que d’autres joueurs attendent d’avoir leur chance, à l’image de Maghnes Akliouche. Un élément dont le nom revient aussi très souvent. Malgré sa belle saison et sa sortie de haut niveau vendredi avec les Bleuets, Rayan Cherki va donc certainement devoir prendre encore son mal en patience avant d’enfiler le maillot des Bleus. Tout cela peut faire les affaires de l’Italie et surtout de l’Algérie. Deux pays avec lesquels le Lyonnais peut aussi jouer en raison de ses origines familiales. En Algérie, on insiste sur le fait qu’on ne veut pas mettre la pression au joueur, qui fera son choix. Mais certains médias locaux indiquent que Cherki tranchera pour son avenir international après avoir bouclé son départ de l’OL cet été 2025. A priori, c’est la France qui semble avoir le plus de chances pour le moment puisqu’il a évolué avec les sélections jeunes depuis les U16. Il reste à savoir si Deschamps sera le sélectionneur qui lui ouvrira la porte des Bleus ou si Cherki devra attendre son successeur ou s’en aller ailleurs pour évoluer au plus haut niveau international. C’est ça la vie d’artiste !