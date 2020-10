OM : le message d'adieux de Maxime Lopez

Transféré à Sassuolo, sous forme de prêt avec option d'achat, Maxime Lopez (22 ans) a tenu à laisser un message aux supporters de l'Olympique de Marseille, son club formateur, avant de quitter définitivement l'Orange Vélodrome.

La suite après cette publicité

«Un petit message pour vous dire au revoir et vous remercier pour tous les bons moments que j'ai passés ici. C'est le cœur lourd que je pars, mais je resterai le plus fidèle supporter de l'équipe, je vous dis à bientôt et allez l'OM», a confié le milieu de terrain international Espoirs tricolore.