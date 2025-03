Énorme scandale avec le Real Madrid !

Le Real Madrid a eu chaud, mais le Real Madrid a pris les trois points. Après une trêve internationale assez chargée pour l’effectif de Carlo Ancelotti, les Merengues étaient de retour aux affaires face au promu Leganés, qui lutte pour sa survie en Liga. Un match a priori facile sur le papier, au Santiago Bernabéu, mais qui s’est tout de même compliqué et il a fallu un doublé de Kylian Mbappé, avec un but sur penalty (32e) et un but sur coup franc (76e), pour prendre les trois points contre le club de la banlieue sud de Madrid. Jude Bellingham avait inscrit l’autre but madrilène au retour de la pause.

La suite après cette publicité

Mais au lendemain de cette victoire qui permet au Real Madrid de recoller à égalité de points avec le Barça, qui compte un match de moins et défiera Girona cet après-midi, en Espagne, on ne parle pratiquement que des polémiques liées à l’arbitrage qu’il y a eu au cours de ce match. La première n’est autre que le penalty accordé au Real Madrid transformé par Kylian Mbappé, avec un contact entre Óscar Rodríguez et Arda Güler dans la surface de Leganés. Pablo González Fuertes n’a pas tremblé et a indiqué le point de penalty. Pour énormément d’observateurs, il n’aurait pas dû siffler. Alfonso Pérez Burrull, ancien arbitre, a par exemple indiqué sur Radio Marca qu’il n’y aurait pas dû y avoir penalty.

Trois actions litigieuses

Puis, la faute sifflée sur Rodrygo sur le coup franc qui a donné la victoire au Real Madrid est aussi clairement remise en question par de nombreux médias espagnols et sur les réseaux sociaux, puisque Renato Tapia aurait touché le ballon. Leganés parle même de « faute inexistante » dans son compte-rendu du match sur son site internet. Certains vont même jusqu’à réclamer un penalty de Bellingham et une possible expulsion après une possible faute sur Diego Garcia, en seconde période, alors que le joueur de Leganés s’en allait défier Lunin.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, du côté de Leganés, on est clairement indigné. Si le compte du club a fait de l’humour sur son compte X - « en plus de ça on nous vole aussi une heure », en référence au changement d’heure de la nuit - les joueurs eux ont la rage. « Les joueurs sont très fâchés, nous avons vu les actions, ils sont indignés. Nous sommes très agacés. […] Je l’ai déjà dit, les gros clubs n’ont pas le droit de se plaindre. J’ai confiance envers les arbitres, mais on n’a pas eu de chance. J’espère que le club va faire quelque chose. Hausser la voix comme le font d’autres clubs. L’arbitre n’a pas eu son meilleur jouer, comme ça peut aussi nous arriver », a lancé le coach des Pepineros, Borja Giménez. Du côté de la presse catalane, on crie aussi au scandale, sans surprise.