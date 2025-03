Liga : avec un grand Mbappé, le Real Madrid renverse Leganés et met la pression sur Barcelone

Vainqueur d’Osasuna cette semaine, le FC Barcelone a pu distancer le Real Madrid et l’Atlético au classement. Mais rien n’est encore fini à dix journées de la fin et le Real Madrid avait une belle occasion de mettre la pression sur son rival catalan lors de la réception de Leganés, 18e de Liga. Avec Mbappé, Bellingham, Brahim Díaz, Guler ou encore Camavinga, Carlo Ancelotti avait confiance en son banc pour assurer la victoire devant son public. Mais tout ne s’est passé comme prévu pour la Casa Blanca.

Les Merengues dominaient largement le début de partie et enchainaient les occasions sur le but adverse, mais Dmitrovic était vigilant (11e et 24e). Et sur une nouvelle attaque, Arda Güler s’effondrait dans la surface à la suite d’un léger contact. Suffisant pour siffler penalty… transformé par Mbappé d’une panenka osée (1-0, 31e). Mais le Français n’a pu célébrer que quelques instants, car sur l’action suivant l’engagement, Diego Garcia égalisait après une superbe combinaison menée par Rosier, l’ex-latéral de Dijon (1-1, 32e).

Kylian Mbappé a encore régalé

Une égalisation motivante pour les Legionarios, puisque dans la foulée, Oscar éliminait Lucas Vázquez par un crochet et servait Raba pour donner l’avantage à Leganés avant de retourner au vestiaire (2-1, 41e). Mais le Real s’est enfin réveillé après la pause et Bellingham a sonné la révolte, en deux temps, pour égaliser (2-2, 47e). Leganés, qui aurait pu bénéficier d’un penalty (52e), a ensuite été en difficulté tout le restant de la partie. Et forcément, l’équipe de Borja a craqué… mais d’une manière assez étonnante.

En effet, après une combinaison en deux-temps avec Fran Garcia, Mbappé s’est offert un magnifique coup-franc, indirect certes, mais tellement rare qu’il fallait le relever (3-2, 76e). Le Français a donné l’avantage à son équipe de la plus belle des manières et a donc permis au Real Madrid de revenir provisoirement à hauteur du FC Barcelone, qui affrontera Gérone demain. En espérant un faux pas du Barça, le Real Madrid va jouer une demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad la semaine prochaine.