Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de l’Angleterre

Le parcours de qualification et le groupe

Disposant de l’une des meilleures sélections du monde, l’Angleterre n’est pas censée avoir de mal pour se qualifier lors des grandes compétitions. Et ces dernières décennies, les Three Lions se sont créés une solide réputation de nation qui ne se rate que très rarement en qualifications. Pour accéder à l’Euro 2024, les Anglais n’ont pas trébuché. Dans un groupe pourtant relevé avec l’Italie, qu’ils avaient rencontré en finale du dernier Euro, et l’Ukraine notamment, les coéquipiers de Harry Kane n’ont pas tremblé et ont réussi à boucler leurs huit matches de qualification sans aucune défaite. Remportant leur premier match en Italie (1-2), les hommes de Gareth Southgate n’ont concédé que deux nuls face à l’Ukraine et la Macédoine du Nord sur le même score (1-1). En somme, un parcours de qualification survolé par l’Angleterre qui va donc arriver en Allemagne avec sa jauge de confiance remplie au maximum. Le groupe C dans lequel ils figureront de l’autre côté du Rhin ne devrait pas non plus les faire chuter de leur piédestal. Présents aux côtés de la Serbie, la Slovénie et le Danemark, l’Angleterre a les armes pour terminer en tête assez sereinement de cette poule abordable, mais qui peut s’avérer piégeuse.

Les qualités et faiblesses

En regardant l’effectif anglais déployé en Allemagne, on peut presque se demander si les Three Lions ne sont pas les mieux armés pour la victoire finale. Ayant des joueurs de très haut niveau et qui sont des références à leur poste dans le monde, les Anglais ont énormément de certitudes techniques à quelques encablures du coup d’envoi du tournoi continental. Gareth Southgate pourra ainsi s’appuyer sur une attaque de folie, capable de faire dévisser n’importe quelle défense. Palmer, Foden, Saka, Kane, Toney, Watkins, Grealish ou encore Gordon, les défenseurs adverses n’ont qu’à bien se tenir. Une force de frappe offensive démontrée allégrement par l’Angleterre en qualifications avec 22 buts inscrits, soit l’un des meilleurs totaux de cette phase.

De l’autre côté, l’Angleterre n’est pas en reste. N’ayant encaissé que quatre buts, l’arrière-garde d’outre-Manche a été la plus imperméable des qualifs. Une prouesse qui est de bon augure pour l’Euro en Allemagne. Mais voilà, le plus grand adversaire que l’Angleterre peut rencontrer, hormis la France qui a désormais l’habitude de prendre l’avantage sur leurs adversaires d’outre-Manche, est sûrement l’Angleterre elle-même. Raillé pour son incapacité à remporter des titres qui lui tendent les bras, le royaume en a fait une fâcheuse habitude. Leur passif avec l’Euro a grandement contribué à leur image de perdants. Incapables d’atteindre la finale plus d’une fois, lors de la dernière édition, les Anglais n’ont pas remporté le moindre titre continental. Cet été, ils chercheront donc à faire le change en remportant leur premier Euro pour marquer les livres d’histoire.

Le sélectionneur : Gareth Southgate

Arrivé en 2016 après un Euro peu reluisant pour l’Angleterre, Gareth Southgate court toujours après son premier titre avec la sélection d’outre-Manche. Quatrième à la Coupe du monde 2018, troisième lors de la Ligue des Nations 2019 et finaliste du dernier Euro, Southgate se rapproche du Graal. Reste à savoir si cela sera pour cet été. En tout cas, le moment semble idoine. Alors que nous vous révélions en exclusivité qu’il était ciblé par Manchester United il y a quelques semaines, son temps paraît compté à la tête de la sélection anglaise. Un nouvel échec pourrait sonner le glas de son aventure, voire même entamer définitivement sa motivation à la tête de l’équipe de Bukayo Saka et consorts.

Le joueur star : Jude Bellingham

Pour mener l’Angleterre et Southgate vers la consécration, il y aura besoin d’un grand Jude Bellingham. Malgré les saisons gargantuesques de Phil Foden, Harry Kane, Declan Rice ou encore Bukayo Saka, le milieu offensif de 20 ans semble être le meilleur joueur anglais. Auteur d’une première année mémorable avec le Real Madrid, le natif de Stourbridge pourrait réaliser un triplé historique d’entrée. Individuellement, le transfuge du Borussia Dortmund est clairement dans la discussion de la meilleure première saison d’une recrue pour la Maison Blanche. Prépondérant dans le système de Carlo Ancelotti, Bellingham a compilé 23 buts et 12 passes décisives en 41 rencontres avec les Madrilènes. Un bilan stupéfiant pour un joueur initialement formé comme milieu relayeur, mais qui a souvent dû évoluer à la pointe de l’attaque, voire derrière deux attaquants dans la capitale espagnole. Un nouveau statut qu’il assume à merveille aussi avec la tunique anglaise. En effet, le joueur de 20 ans a été décisif à quatre reprises lors des quatre derniers matches qu’il a joués avec les Three Lions.

L’attraction : Kobbie Mainoo

Le choix a été ardu avec Cole Palmer mais sa récente performance lors de la finale de FA Cup a fait pencher la balance de son côté. Avec Manchester United, Kobbie Mainoo a été l’une des rares satisfactions du côté des Red Devils. Titulaire depuis le début de l’année 2024 avec les pensionnaires d’Old Trafford, le milieu relayeur de 19 ans a été appelé pour la première fois par Gareth Southgate en mars dernier. Le sélectionneur anglais est d’ailleurs sous le charme du prodige du club le plus titré d’Angleterre comme il l’avait confié en mars dernier : «Kobbie s’en sort brillamment pour un jeune joueur. Nous ne tardons jamais à placer un jeune joueur chez les A, même s’il n’a disputé que quelques matchs. Il faut être prudent en prenant ces décisions au bon moment, et idéalement, nous devrions lui laisser le temps pour développer son niveau à sa propre vitesse.» Mais quel est le propre rythme de Mainoo ? Auteur de cinq buts et trois passes décisives en 35 matches, le crack de Stockport est sur un petit nuage et sa forme actuelle pourrait clairement lui permettre de s’installer dès cet Euro dans l’entrejeu des Three Lions.

Le calendrier de l’Angleterre

Serbie - Angleterre : dimanche 16 juin à 21h à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen

Danemark - Angleterre : jeudi 20 juin à 18h à la Deutsche Bank Park de Francfort

Angleterre - Slovénie : mardi 25 juin à 21h au RheinEnergieSTADION de Cologne

La liste des 33 de l’Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley), Jordan Pickford (Everton) et Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), Kieran Trippier (Newcastle) et Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Attaquants : Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Jack Grealish (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) et Ollie Watkins (Aston Villa)