PSG : le groupe convoqué pour la réception de Metz

Dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, d'ores et déjà champion de France, accueille le FC Metz, à la lutte avec l'AS Saint-Etienne pour se maintenir dans l'élite du football français. Pour cette rencontre, le club de la capitale vient de communiquer son groupe de 21 joueurs.

Comme prévu, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Julian Draxler, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Abdou Diallo. A noter en revanche les présences combinées de Xavi Simons et Édouard Michut, tout comme celles de Kylian Mbappé et d'Angel Di Maria, qui disputera son dernier match au Parc des Princes et qui devrait recevoir un bel hommage.

